Vše o Austrálii

The Pinnacles Desert, leží v západní části Austrálie, v národním parku Namburg. Občas se lidé domnívají, že se jedná o nespočetné množství termitišť, ale to je omyl. Je to přírodní jev způsobený erozemi, starý několik tisíc let. Dříve na tomto místě bylo moře. "Pinakly" dosahují výška až několika metrů.