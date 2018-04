Vše co potřebujete vědět o golfu ve Walesu

Kde přesně je Wales?

Wales je malá země na západním pobřeží Anglie ve Spojeném království. Z Londýna je to sem asi dvě nebo tři hodiny cesty autem, pojedete přes most Severn Bridge.

Jak se tam dostanu?

Do hlavního města Walesu, Cardiffu, létají přímé linky z České republiky. Pokud přiletíte na londýnské Heathrow, čeká vás asi hodinu a půl dlouhá cesta autem, z letiště v Gatwicku je to o něco dál, asi dvě a půl hodiny. Pokud se chystáte do severní části Walesu, leťte do Manchesteru.

Jak velký je Wales?

Wales má něco přes 20 tisíc kilometrů čtverečních, to je asi čtvrtina rozlohy České republiky (Irsko a Skotsko mají kolem 80 tisíc km čtverečních). Takže pokud budete chtít, můžete za nedlouhou dobu procestovat celou zemi. Od hřišť na severu, jako jsou Nefyn & District a Aberdovey pojedete na jih do Royal Porthcawl a Ashburnhamu asi čtyři hodiny. Nebo se samozřejmě můžete zaměřit na jeden region.

Musím se naučit velšsky nebo bude angličtina stačit?

Tlumočníky do velštiny nebudete potřebovat. Všichni Walesané mluví anglicky a jen málo mluví tradiční velštinou, které je opravdu těžko rozumět. Nicméně silniční značení je ve Walesu v obou jazycích.

Proč se Walesu nedostává tolik pozornosti jako dalším golfovým destinacím?

Wales se teprve nedávno přeorientoval z průmyslové ekonomiky, která dominovala exportu díky obrovskému množství vyvezeného uhlí a oceli, ke službám a turismu. To se teď mění, a díky pořadatelství Ryder Cupu v roce 2010 se mění i image Walesu jako turistické destinace. Je dokonce možné, že ve Walesu se jednou bude konat i evropský Open Championship.

Proč Wales místo Skotska, Irska nebo Anglie?

Najdete zde méně komerční atmosféru na hřištích, která jsou dostupná široké veřejnosti, i když jsou stejně stará jako ostatní hřiště na Britských ostrovech. Na většině hřišť se také platí výrazně nižší poplatky než ve Skotsku nebo Irsku, cena za hru je asi dvoutřetinová. Tour operátoři říkají, že čtyřdenní golfový zájezd do jihozápadní Anglie stojí zhruba stejně jako sedm dní ve Walesu.

Většinou se mluví jen o jihu a severu. Mám střed vynechat?

Opravdu je to tak, že regiony na severu a na jihu jsou více ceněné, pokud zahrneme do severní části i hřiště Royal St. Davids a Aberdovey, které se někdy počítají do středu. Střední Wales je velmi hornatý a venkovský. Ale i tady je několik hřišť, které stojí za to, jako parkové Cradoc Golf Club nebo nejstarší linksové hřiště v zemi, Borth & Ynyslas. Cardigan více na jihu je také dobrá volba.

Jaká měna se ve Walesu používá?

Wales je součástí Spojeného království a užívá britskou libru.

Co jsou to "golf tours"?

Golf tours neboli golfové výpravy jsou organizovány tour operátory, kteří se v daném regionu dobře vyznají. Vy prostě hrajte, oni se postarají o všechno plánování za vás. Ve Walesu je jen málo tour operátorů v porovnání se zbytkem světa, ale existují. Golf tours jsou ideální pro ty, kdo danou destinaci neznají a chtějí na dovolené poznat to nejlepší a hrát na nejlepších hřištích.

Máme si půjčit auto nebo raději najmout řidiče?

Obecně lze říci, že skupina čtyř nebo méně lidí se všude dobře dostane vlastním autem, ale dávejte pozor na to, abyste si rezervovali dost velký vůz, který pojme čtyři dospělé muže (či ženy), všechny vaše hole a zavazadla.

Větší skupiny nebo ti, kdo se trochu bojí jezdit po levé straně silnice, by si raději měli najmout řidiče, což vyjde asi na 50 liber na osobu nebo kolem 300 liber na den a vozidlo, včetně paliva a platu řidiče. Z pohodlí Vašeho domova si můžete objednat automobil na této adrese: www.holidayautos.cz/site/ha.asp.

Dá se ve Walesu hrát golf celý rok?

Ano, i když v zimních měsících to může být sázka do loterie. Na pobřeží Britských ostrovů jen zřídka sněží a linksová hřiště velmi dobře vysychají. Nicméně zase víc prší, takže si s sebou určitě vezměte dost oblečení do deště a dva páry golfových bot. Je asi lepší vynechat většinu parkových hřišť, protože ta vysychají delší čas a obvykle nenabízejí dobré podmínky.

Kde se mám ve Walesu ubytovat?

Veškeré potřebné informace naleznete na stránkách www.golf.visitwales.com.

Pro více informací nejen o golfu ve Velké Británii navštivte web www.visitbritain.cz.

