Vše, co potřebujete k cestě do Chorvatska

Chorvatské turistické sdruženíKrakovská 25, 110 00 Praha 1Nejvyšší vrchol: Dinara, 1831 m n. m.V Chorvatsku se většinou drobné výkony u lékaře, přibližně do 2000 Kč, hradí ihned. Je nutné si uschovat originály všech dokladů, které od lékaře dostanete. Po návratu do Česka je předložíte pojišťovně, u níž máte sjednáno cestovní pojištění. K lékaři si nezapomeňte vzít pas.Ceny jsou orientační.Prosím, Vás, kde je...? - Oprostite, gdje je...?J(e)deme dobře do (Splitu)? - Je li ovo put za (Split)?Kdy je otevřeno...? - Kada je otvoreno...?Kolik stojí...? - Koliko košta...?To je levné/drahé. - Ovo je jeftino/skupo.Kde si mohu koupit lístek do/na...? - Gdje mogu kupiti kartu za...?Odjezd/příjezd/jízdní řád - Odlazak/dolazak/vozni red.Nemám nic k proclení. - Nemam ništa za prijaviti.Máte tu volno? - Jesu li ova mjesta svobodna?Prosím jídelní/nápojový lístek. - Molim Vas jelovnik/kartu za piče.Chci si objednat... - Želim naručiti...