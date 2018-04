Vsaďte si na dostizích ve Velké Británii

V Británii existují dva typy dostihů. Rovinové dostihy, které se obvykle konají v letních měsících, a překážkové dostihy, které dominují zimní sezóně a konají se na drahách s klasickými překážkami nebo proutěnkami.

Den na dostizích nabízí skvělou zábavu, a děti jsou tu obvykle vřele vítány. Děti do 16 let v doprovodu dospělého mají také na většině závodišť volný vstup, to je další důvod pro skvělý rodinný výlet.

Některá závodiště a speciální dostihové dny, jako například Královský Ascot, mají přísné požadavky na oblečení, jiná nemají žádná omezení, na to se zeptejte při rezervaci nebo nákupu vstupenek.

Když se vydáte na dostihy, můžete si vsadit na koně, o kterém si myslíte, že vyhraje. Samozřejmě nemusíte, ale může to být skvělá zábava. Na všech závodištích najdete sázkové kanceláře, kde si můžete vsadit a vyzvednout si svou výhru.

Nikde v Británii nebudete daleko od dostihového závodiště, ať už v malé vesničce nebo velkém městě. Vyražte na nejbližší dostihy a užijte si vzrušení ze závodu a napětí z povzbuzování vítěze.

Více informací o britských dostizích najdete v části Britské dostihy.

Prázdniny strávené jízdou na koních

Pokud byste chtěli strávit prázdniny v Británii jízdou na koních, navštivte webové stránky British Horse Society's, které vám jistě poskytnou více informací.