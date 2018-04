Vršatec: nejhezčí běžkařská trasa přes hranice Slovenska

Za zimní výstup však rozhodně stojí nejvyšší bod Vršateckých bradel Chmeľová (925 m) s hezkým rozhledem především směrem na Moravu.

Na vrchol vede žlutá značka, lyže však musíte nechat dole, jelikož terén je nesjízdný. Totéž platí i pro pokoření skály Vršateckého hradu, odkud se otevírá velmi vzdušný pohled na Pováží a Malou Fatru. Vzhledem k možnému kluzkému terénu je dobré dbát zvýšené opatrnosti.



Nezapomenutelný sjezd do Brumova



Není však času na dlouhé rozhlížení, pokud se chcete ještě za světla vrátit na Moravu a někam do civilizace. Ideální zpáteční cesta vede po stejné příchozí trase přes sedlo Brezová ke státní hranici pod Okršliskem, kde ale uhnete vlevo na žlutou.

Necelé 2 km vedou mírně do kopce úbočím vrchu Průklesy (836 m), pak následuje úžasný šestikilometrový sešup do města Brumova. Pokud je projetá stopa a rychlý sníh, je to nezapomenutelný zážitek!