Vrchlabí plánuje, že turisty do Krkonoš naláká na vylepšené letiště

Úvaha míří hlavně na obyvatele Prahy i cizince, kteří mají Krkonoše jako přirozený cíl svých výletů i dovolených, přitom jsou movitější a mohou si dovolit půlhodinový let namísto několika hodin strávených v autě.

Starostové ze Svazku měst a obcí Krkonoše by rádi letiště ve Vrchlabí vylepšili spolu s Aeroklubem České republiky, který dnes vlastní z větší části tamní plochu pro plachtaře a akrobaty. Po nezbytných úpravách by mohla přistávat malá dopravní letadla s kapacitou do patnácti lidí.

"Na aeroklubu bude záležet, zda lze tento nápad převést do reálné podoby," řekl starosta Vrchlabí a předseda Svazku měst a obcí Krkonoše Jan Sobotka.

Spoléhá na to, že ve Vrchlabí a okolí se lidem dobře žije a odpočívá. "Hodně lidí se sem ale nechce přestěhovat, protože práci mají v Praze nebo v Hradci. Kdyby se ale vzdálenost mezi Prahou a Vrchlabím pomyslně letounem zkrátila, mohli by tu bydlet třeba umělci či jiní, kteří nemusí denně dojíždět do práce," uvedl starosta.

V Krkonoších jsou dnes také podniky se zahraničními majiteli, do nichž jezdí cizinci. "Také pro ně by byl let dlouhý dvacet, pětadvacet minut určitě příjemnější než se drkotat tři a půl hodiny do Prahy na letiště. Určitě by to bylo zajímavé pro turistický ruch," míní starosta.

Silnice v zimě kloužou, ale současné letiště taky

Novému letišti nahrává i fakt, že kvalitní dálnice do Krkonoš ještě dlouho nepovede a cesta do hor přes zimu klouže a vede přes kopce.

Starostové krkonošských měst a středisek budou brzy jednat s aeroklubem o vzniku studie na výstavbu a hledat případného investora. "Buď soukromého, nebo oslovíme s projektem evropské fondy," řekl starosta.

Současné letiště s travnatou přistávací dráhou stojí při výjezdu z Vrchlabí na Trutnov. "Letiště by možná mohlo fungovat i na současném povrchu, lepší by ale byla dráha asfaltová nebo betonová. Určitě by bylo vhodné, kdyby letiště mělo nějaké zázemí, odbavovací prostor, parkoviště, nějakou restauraci nebo i třeba malý hotel. Mohla by tam přistávat soukromá letadla, ale i nějaká pravidelná linka z Prahy do Krkonoš. Ráno sem, odpoledne zpátky," představuje si starosta Vrchlabí.

Cenu přestavby odhaduje na minimálně sto milionů korun. "To ale pouze v případě, že by letiště nemělo žádnou noční navigaci a jako dopravní by sloužilo jen ve dne," vysvětlil.

Pro generálního tajemníka Aeroklubu České republiky Jiřího Dodala je nápad přebudovat letiště ve Vrchlabí zajímavý, ale také dost drahý.

"Byla by to asi velká investice, protože letiště dnes není vhodné pro zimní provoz. Kvůli nepříznivým sněhovým podmínkám mnohdy tři až čtyři měsíce v roce nefunguje. Záleží také na tom, zda by tam mohl nadále zůstat provoz našich letadel a Letecké školy Vrchlabí. Velká letadla tam těžko přistanou, protože dráha je pro ně krátká a okolní terén je pro její prodloužení dost problematický. Snad by tam mohl přistávat letoun L 410 nebo letadla podobných parametrů," poznamenal tajemník.