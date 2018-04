Vrbenské rybníky: unikátní ptačí ráj u Českých Budějovic

Zdroj: Mapy © PLANstudio

Ptačí ráj na dohled

Díky své poloze jsou rybníky oblíbeným místem pro procházky. Lidé zde venčí psy nebo jezdí na kole. To samozřejmě přírodu trochu zatěžuje. Má to však i tu výhodu, že si ptáci na turistický ruch zvykli. Nemůžete je krmit z ruky, ale úniková vzdálenost se - i u plachých druhů - zmenšila na nějakých třicet až padesát metrů. Lze je tak pozorovat i pouhým okem, s dalekohledem je to samozřejmě lepší.

Divoké husy a rackové na rybníku Domin. Vlevo nahoře je v rákosí vidět vzácná volavka stříbřitá.

Ostrůvky plné racků a hus

Vrbenské rybníky leží na severozápadním okraji Českých Budějovic. Pokud pojedete z centra, dostanete se k nim po Husově třídě okolo sídliště Vltava. Jel jsem až na její konec a zaparkoval u Nového Vrbenského rybníka. Je tu modrá turistická značka a začíná zde naučná stezka. Dá se sem dojet i po hlavní silnici směrem na Písek a Hlubokou (při výjezdu z města nalevo).

Při prvním pohledu na Nový Vrbenský rybník vidím potápky roháče i černokrké, volavkovité kvakoše a bukače a vzácné kachny zrzohlávky rudozobé, které se v Čechách teprve zabydlují (na jižní Moravě hnízdí už desetiletí).

Potápka roháč na Novém Vrbenském rybníce

Na rybníce plave množství lysek a postávají volavky popelavé. Teprve při podrobnějším zkoumání rákosí si všimnu menší sněhobílé volavky stříbřité, jak číhá na kořist. Ve vzduchu se třepetají rybáci a létají rackové.

Pokračuji dál po dobře udržované naučné stezce až na křižovatku hrází, opouštím modrou a zahýbám doleva okolo rybníku Domin.

Symbol Vrbenských rybníků - racek chechtavý

Nejznámějším ptákem Vrbenských rybníků je asi racek chechtavý. Ideální hnízdiště mu poskytuje právě Domin. V minulosti, když rybáři čistili rybniční dno, bláto neodváželi, ale vyhrnovali ho na hromady. Z nich vznikly malé ostrůvky, které nyní ptáci využívají jako hnízdiště. Racků zde je několik tisíc párů. Teď v polovině července již většina mláďat hnízda opustila.

Odrostlé mládě racka chechtavého

Další ptáci, které můžete na Dominu pozorovat, jsou divoké husy. Hnízdí jich tu několik desítek párů a dnes plavou s odrostlými mláďaty v rodinných skupinkách. Rodiče jsou zatím o něco větší.

Navštívit Vrbenské rybníky se vyplatí. Můžete zde pozorovat takové bohatství ptačích druhů jako málokde. Na příjemnou procházku po rybničních hrázích si nezapomeňte dalekohled a fotoaparát, jinak byste mohli později litovat.