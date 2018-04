Vraťte se do časů, kdy mocní v Olomouci hráli hru o trůny

Komerční sdělení 0:01 , aktualizováno 0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Ve čtvrtek 4. srpna to bude 710 let od horkého letního odpoledne, kdy v Olomouci došlo k vraždě. Pojďte se s portálem Kudy z nudy podívat na místo činu, do paláce kapitulního olomouckého děkana Budislava, kde ten den zemřel šestnáctiletý král Václav III.