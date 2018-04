Vrátna: lyžování na Malé Fatře za dobré ceny

Ve Vrátné se můžete projet na téměř čtrnácti kilometrech sjezdovek. Na rozdíl od alpských středisek ale nejsou navzájem propojené, leží i pár set metrů od sebe.

Centrem Vrátné jsou Paseky, kde každý rok lyžuje nejvíce lidí. Pod vlekem je bezplatné parkoviště s kapacitou 300 míst, lyžařské školy, půjčovny i restaurace. Na Paseky lze vyrazit i na večerní lyžování.

Z parkoviště se vydáte čtyřsedačkovou lanovkou nahoru na pravidelně upravovaný a zasněžovaný svah. Začíná prudkým „sešupem“, kde je potřeba trochu zabrat. Zvláště když není dostatek sněhu a utvoří se zde led.

Ideální i pro snowboarding

Potkat tu můžete i slovenské lyžařské eso – sjezdařku Veroniku Zezulovou - při pravidelném tréninku. Na Pasekách také každý rok startují mezinárodní závody v alpském lyžování a snowboardingu.

Milovníky snowboardingu zde jistě potěší boardercrossová dráha se skoky a raily. Z vrcholu se můžete vydat na druhou stranu kopce – na tratě Poludňového Grúně. Jde spíše o méně náročné tratě, kde lze trénovat carvingový oblouk, je to také místo vhodné pro lyžování s dětmi a pro začátečníky. Letošní novinkou je rozšíření tratě Poludňový Grúň I.

Lyžování pro náročné na Chlebu

Až vás lyžování omrzí, pokochejte se pohledem na vrcholy Velkého a Malého Rozsutce a běžte se ohřát do Chaty na Grúni. Ochutnejte třeba čaj s demanovkou, je výborný! A ceny jsou přijatelné.

Lyžovat můžete také na severně orientovaných svazích Chlebu. To si však budete muset sednout do auta a dolinou popojet o trochu dál. Je to lyžování pro náročné, zdejší sjezdovka je označená černou barvou.

Loni starou dosluhující lanovku nahradila moderní osmimístná kabinová lanovka končící v nadmořské výšce 1 500 metrů pod hřebenem Malé Fatry. Té využívají jak lyžaři, tak turisté i skialpinisté.

Na širokých bezlesých pláních vedoucích až do údolí se často lyžuje až do května a ocení je také milovníci freeridingu, kteří to tu překřtili na slovenské La Grave, neboť převýšení dosahuje úctyhodných 800 metrů.

Dalším z areálů Vrátné je Príslop se dvěma sjezdovkami. Jsou ideální pro milovníky carvingu, snowboardingu i pro rodiny s dětmi. Nahoru nevede lanovka, nýbrž vlek; občerstvit se můžete u bufetu. Príslop leží stranou hlavní silnice, proto tu bývá méně lidí.

Posledním areálem ve Vrátné dolině je Tížinka, určená především pro začátečníky a ty nejmenší. Najdete ji nedaleko centrálního parkoviště. Letošní novinkou je dětský zimní park Kids zone. Pro děti zde organizátoři připravují řadu soutěží, animací a atrakcí. Čekají tu i maskoti areálu – sněhulák Vratka a Vrátňanský medvěd.

Na běžky i na sáně

Zkrátka v dolině zde nepřijdou ani milovníci běžek. Mohou se vypravit na osmnáct kilometrů tří upravovaných tratí. Ti, kteří si chtějí od lyžování odpočinout, mohou vyzkoušet snowtubing – jízdu na pneumatikách nebo sáňkařskou dráhu. V hotelu Boboty je k dispozici bazén a sauna.

Loni navíc Vrátna Free Time Ski Zone získala pět hvězdiček, to znamená maximální počet, v hodnocení slovenských středisek. Není to špatná volba pro zimní dovolenou.

Lyžování ve Vrátné dolině má však jednu nevýhodu. Přímo v místě je těžké sehnat cenově přiměřené ubytování, jsou tu jen dražší penziony a hotely. Mnoho slovenských i českých lyžařů proto volí levnější ubytování v nedaleké, zhruba pět kilometrů vzdálené, Terchové a Štefanové. Ubytování tu nabízejí snad v každém druhém domě a ceny začínají na 200 slovenských korun.