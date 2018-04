Vrátna dolina láká i náročné lyžaře

Tip na vybraná horská střediska na Slovensku VRÁTNA DOLINA kde: Malá Fatra

pro koho: od začátečníků po náročného lyžaře, neupravené terény

celkem: 12 km sjezdovek

za kolik: celodenní 470 Sk (děti 310 Sk) víkendová - 1090 Sk (děti 590 Sk) 6 dnů - 2590 Sk (děti 1390 Sk)

doprava: z Prahy je to 450 km (pět a půl hodiny), z Brna je to 242 km (4 hodiny jízdy)

další informace: www.vratna.sk OŠČADNICA-VELKÁ RAČA kde: Javorníky

pro koho: od začátečníků po náročnějšího lyžaře

celkem: 14 km sjezdovek

za kolik: celodenní - 650 Sk (děti 450 Sk) víkendová - 1140 Sk (děti 790 Sk) 6 dnů - 3070 Sk (děti 2120 Sk)

doprava: z Prahy je to 400 km (šest hodin jízdy), z Brna je to 220 km (tři a půl hodiny jízdy)

další informace: www.velkaraca.sk MARTINSKÉ HOLE kde: Malá Fatra

pro koho: lyžování pro méně náročného lyžaře

celkem: 12 km sjezdovek

za kolik: celodenní - 600 Sk (děti 420 Sk) víkendová - 960 Sk (děti 670 Sk) šestidenní - 2880 Sk (děti 2020 Sk) rodinná permanentka - (dva dospělí + dvě děti) 1200 Sk

doprava: z Prahy je to pět hodin jízdy, 453 km, například z Brna 250 km (4 hodiny jízdy)

další informace: www.martinskehole.sk DONOVALY kde: na rozhraní Nízkých Tater a Velké Fatry

pro koho: lyžování pro méně náročného lyžaře

celkem: 10 km sjezdovek za kolik: celodenní - 640 Sk (děti 450 Sk) víkendová - 1170 Sk (děti 820 Sk 6 dnů - dospělí 3190 Sk (děti 2240 Sk)

doprava: z Prahy je to 470 km (pět a půl hodiny jízdy), z Brna je to 310 km (pět hodin jízdy)

další informace: www.donovaly.sk CHOPOK kde: Nízké Tatry

pro koho: od začátečníků až po náročnějšího lyžaře

celkem: 28 km sjezdovek

za kolik: celodenní - 600 Sk (děti 390 Sk) víkendová - 1080 Sk (děti 700 Sk) 6 dnů - 2920 Sk (děti 1920 Sk)

doprava: z Prahy je to 510 km (6 hodin), z Brna 320 km (pět hodin)

další informace: www.chopok-jasna.sk SKIPARK RUŽOMBEROK kde: Velká Fatra

pro koho: od začátečníků po zkušené lyžaře

celkem: 12 km sjezdovek za kolik: celodenní - 650 Sk (děti 440 Sk) víkendová - 1260 Sk (děti 840 Sk) 6 dnů - 3060 Sk (děti 2040 Sk)

doprava: z Prahy je to 480 km, což je sedm hodin jízdy. Z Brna je to 280 km (čtyři a půl hodiny jízdy)

další informace: www.skipark.sk _______________________________________________ PARKOVÁNÍ:

Na mnoha místech se za parkoviště neplatí. UBYTOVÁNÍ:

hotel: od 1000 Sk

penzion: od 500 Sk

pokoj v soukromí: od 250 Sk