Vranovskou hrobku brzy čeká důkladná oprava

Právě tato částka podmiňuje peníze od ministerstva kultury, jež přislíbilo pomoc. "Štěstí je, že hrobka byla letos začleněna do programu záchrany architektonického dědictví. Pokud farnost splní podmínky ministerstva kultury, provede výběrové řízení a sežene peníze, dostane dva miliony dvě stě tisíc korun. Celá oprava si však podle odhadů vyžádá nejméně deset či patnáct milionů," potvrdila Marta Greplová z oddělení kultury a památkové péče okresního úřadu Brno-venkov.

STAV JE HAVARIJNÍ

Stav památky je podle památkářů havarijní. "Kritický byl zejména poslední rok, kdy se začala bortit celá opěrná zeď hrobky. Při rekonstrukci v šedesátých letech se totiž zapomnělo na systém odvodnění. Nikdo neví, kudy voda odtéká," poznamenala Hana Vítková z Památkového ústavu v Brně. "Teď čekáme, co v hrobce zjistí průzkumné sondy. Podle toho se budou vynakládat peníze."

Alarmujícím signálem byla podle Marty Greplové obnova kostela v minulých letech. "Už tenkrát byla patrná vlhkost a špatné odvětrání. Voda bohužel působí dlouhodobě a cestičku si vždycky najde," podotkla úřednice.

Jak potvrdil paulánský řeholník František Holeček, koncem šedesátých let bylo vydlážděno nádvoří a opravena střecha a o dvacet let později upraveny interiéry.

"Když se předláždilo nádvoří, zásypový materiál přestal dýchat. Vlhkost způsobila vyplavení pojiva z obvodní zdi, která se začala bortit. Nové schody, které se tenkrát do hrobky vybudovaly, navíc zatížily klenbu. Dnes se tak vyklání nejen předsíň, ale i atrium. Řečeno jednoduše, stavbě hrozí zřícení," popsal Holeček.

BEDNĚNÍ

Provizorní bednění, jež financoval okresní úřad, si hrobka vyžádala už loni. "Pokud vše dobře dopadne, letošní zásahy ze všeho nejdřív podpoří statiku. Zřejmě bude nutno sundat celý povrch kolem kostela, aby to nebylo zbytečně zatížené. Co dělat dál, ukáží až sondy. Určitě se musí pročistit vzduchové a dešťové kanály," vysvětlila Greplová.

Plánovaná oprava památky by však podle odborníků neměla komplikovat normální provoz kostela. "Do chrámu lze vejít bočním vchodem z kaple. Hlavní vchod se stejně používá spíše při větších bohoslužbách a poutích. Ty Vranov čekají v srpnu, takže doufáme, že se aspoň první etapa do té doby stihne," podotkla Greplová.