Vranovská přehrada se v červenci těší na příval návštěvníků

Vranovská přehrada, přezdívaná český Jadran, není jen místem, kde se mohou výletníci v horkém letním počasí zchladit. Jako každoročně nabízí o prázdninách také kulturní a sportovní vyžití pro každého. Tou nejznámější akcí, kterou by si rozhodně neměl nikdo nechat ujít, je Vranovské léto 2014.

Na pláži Vranovské přehrady, vystavěné v letech 1930 až 1933, se jako každoročně koná mezinárodní sportovní akce s rozsáhlým doprovodným programem pro děti i dospělé. Během šesti dní se uskuteční několik sportovních turnajů, které vyvrcholí 26. a 27. července na Volejbalovém turnaji mužů a žen pro neregistrované hráče. Ke hře se můžete přihlásit jak přes web, tak v den konání akce přímo na pláži.

Vranovské léto oslaví ženskou krásu i taneční um

Kromě hlavního sportovního programu připravili pořadatelé pro návštěvníky řadu doprovodných akcí. Jednou z nich je Miss pláž 2014, která se uskuteční už v pátek 25. července. Zájemkyně o titul nejkrásnější slečny na vranovské pláži se mohou přihlásit přes oficiální stránky soutěže. Soupeřit potom se svými sokyněmi budou ve třech disciplínách - představení a rozhovor s porotou, volná disciplína a promenáda v plavkách.

Vranovská přehrada dosahuje délky asi 30 kilometrů

Sobotní večer je věnován odvážnějším kráskám, účastnícím se Vranovského léta 2014 - soutěžit se totiž bude o titul Miss mokré tričko. Přihlásit je opět možné přes online formulář na oficiálních stránkách Vranovského léta 2014.

Pro pohybově nadané je připravena ještě jedna soutěž. V sobotu 26. července se od 19 hodin v BIG ONE Pole Dance Battle utkají tanečnice a tanečníci u tyče. Účastníkem se může stát kdokoliv bez ohledu na věk, pohlaví či stupeň pokročilosti. Soutěžící budou mít minutu na to, aby předvedli, co v nich je. O vítězi rozhodne publikum svým potleskem. Přihlášení navíc budou mít vstup i vjezd do areálu s osobním automobilem zdarma.

Za kulturou do Vranova nad Dyjí

Preferujete-li klidnější způsob trávení dovolené, má vám Podyjí také co nabídnout. Na nádvoří zámku Vranov nad Dyjí se totiž letos uskuteční již 32. ročník festivalu Vranovské kulturní léto, který během deseti letních večerů nabídne zajímavá hudební i divadelní představení. To nejbližší se koná 23. července, kdy ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie zazní duchovní hudba v podání Musica da Chiesa.

Ve středu 30. července si zase můžete poslechnout legendu české folkové scény Žalmana a spol., 5. srpna je na programu divadelní představení Kráska a netvor v podání Pražského hereckého souboru Marka Dobrodinského. Poslední vystoupení se potom koná 25. srpna, kdy na prvním nádvoří zámku vystoupí skupina Kamelot a hosté. Vstupné se většinou pohybuje kolem 130 korun. Poslední akce Vranovského kulturního léta vás však přijde na 300 korun.

Zámek Vranov nad Dyjí

Zámek Vranov nad Dyjí však stojí za návštěvu i bez bohatého kulturního programu. Skvost středoevropského baroka leží na samé hranici České republiky, asi 110 km od Vídně na ostrohu nad řekou Dyjí. Čtyři prohlídkové okruhy vás zavedou do interiérů romantického zámku, do působivé zámecké kaple i do sezónních výstav. Poslední, výběrový, okruh vám umožní nahlédnout do zámecké zahrady. Výklad vás seznámí také s místním lesoparkem a zelení v okolí zámku.

Zámek Vranov nad Dyjí se tyčí na říčním ostrohu

Zámek každoročně pořádá hned několik výstav. Letos si můžete prohlédnout například jednu z nekvalitnějších sbírek kameniny ve střední Evropě z expozic Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, či výstavu fotografií Společná krajina.



V létě můžete barokní sídlo navštívit denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin za poplatek 120 korun pro dospělého a 80 korun za dítě.



Hrad Bítov a unikátní sbírka vycpaných psů

Nedaleko Vranovské přehrady v malebném kaňonu Moravského Švýcarska se ukrývá majestátní hrad Bítov, jeden z nejstarších na našem území. První písemné zmínky o středověkém sídle pochází již z 11. století, svůj současný vzhled však získal až v první polovině století devatenáctého, kdy pustnoucí hrad nechala zrekonstruovat hrabata z Daunů. Prohlídkové okruhy zahrnují především interiéry, a to zbrojnici, kuchyni, mučírnu, hladomornu, hradní kapli i komnaty vybavené dobovým nábytkem reprezentující jednotlivé slohy.

Hrad Bítov získal svou novogotickou podobu v první polovině 19. století

Největším lákadlem hradu jsou však zoologické sbírky, které založili bratři Vladimír a Otakar z Daunu. Sbírky ještě rozšířil poslední soukromý majitel hradu velkoprůmyslník baron Jiří Haas z Hasenfelsu, a to především o největší soukromou sbírku vycpaných psů na světě. Ta čítá na 51 různých ras.

Ani na Bítově není o kulturní akce nouze. Návštěvníky čeká interaktivní divadelní představení Muž se železnou maskou - Tři mušketýři po 20 letech, které se na Bítově bude hrát 24. a 25. července a 7. a 8. srpna. Herci využijí interiéry přízemí a prvního patra a diváci se s nimi budou přesouvat po jednotlivých místnostech zámku. Pro milovníky jarmarků je tu XXI. ročník Hradní pouti se soutěžemi, hrami, loutkovým divadlem i možností vyrobit si vlastní loutku.

Akce se uskuteční 16. a 17. srpna. Hrad můžete v létě navštívit od úterý do neděle od 9 do 18 hodin za 120 korun pro dospělého a 80 korun pro dítě.