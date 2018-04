Vranov zůstane bez lodí

Velké výletní lodě, které hladinu Vranovské přehrady brázdily ještě před deseti lety, neuvidí výletníci u pláže či pod dominantou bítovského hradu nebo zříceninou Cornštejna ani letos.Znojmo - Přestože vloni schválená vyhláška znojemského okresního úřadu provoz motorových lodí na Vranově umožnila, kvůli letos novému vodnímu zákonu je všechno jinak. Zákon totiž jednoznačně stanovil, na kterých vodních plochách mohou jezdit bez výjimky všechna plavidla vyzbrojená spalovacím motorem a kde to naopak není možné vůbec. Do druhé kategorie spadla právě Vranovská přehrada. Přitom samosprávy okolních obcí spolu s místními obyvateli i podnikateli si od obnovení lodní dopravy na Vranově slibovali podstatné oživení cestovního ruchu a tím pádem i příliv peněz a snížení nezaměstnanosti. "Vranovsko je na penězích z turistky závislé. Kvůli rekreačnímu charakteru oblasti tady není žádný průmysl a jen minimum zemědělství. Živí nás turisté. V této souvislosti jsme právě na obnovení lodní dopravy sázeli. Byla by to významná atrakce, která by přitáhla turisty i větší zájezdy cestovních kanceláří, navíc by u nás prodloužila sezonu," uvedl starosta Vranova nad Dyjí Roman Vatzinger. Celá rekreační oblast nyní doufá, že legislativní rada vlády bude souhlasit s vyhláškou o plavbě na Vranovské přehradě, která již prošla jihomoravským krajským zastupitelstvem. "Podle této vyhlášky by na vodu mohly větší lodě se spalovacími motory určené pro veřejnou vodní dopravu. Nesměli by tam naopak skútry nebo vodní lyžaři. To je rozdíl oproti vodnímu zákonu, který povoluje buď všechno, nebo nic. Pokud vyhláška projde vládou, budeme tlačit na Povodí Moravy, aby co nejdříve vyhlásili novou soutěž na provozování veřejné lodní dopravy na Vranově. Letos to už ale určitě nebude," posteskl si starosta. Přesto zřejmě Vranovská přehrada novou atrakci získá. Má se jí stát flotila tří menších lodí bratrů Pátých. Známá znojemská dvojčata se již dlouho o obnovení lodní dopravy snaží. Prvního května hodlají poprvé vyplout na vranovské jezero. "Lodě Shark, Dyje a Želetavka jsou vybaveny elektromotory, na které se nový zákon nevztahuje. Kapacita každé ze tří lodí je do dvanácti osob. Nabízet budeme tři okruhy. Po Lančovské zátoce, do Chvalatické zátoky a až pod bítovský hrad. Za hodinovou plavbu zaplatí všech dvanáct pasažérů dohromady pět set korun. Od prvního května budeme plout každou neděli, v červenci a srpnu pak denně," upřesnil Petr Pátý, který spolu se svým bratrem založil k tomuto účelu Znojemskou plavební společnost bratrů Pátých.