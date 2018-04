Vranov nad Dyjí: perla Moravy

Samotná prohlídka zámku nabízí dva návštěvnické okruhy:

I.: stylové zámecké interiéry včetně Sálu předků.

II.: kaple Nejsvětější Trojice. Prohlídku je možno zajistit také v německém a anglickém jazyce.

Otevírací doba:

duben a říjen 9.00-16.00 So, Ne, svátky

květen, červen a září 9.00-17.00 mimo Po

červenec a srpen 9.00-18.00 mimo Po

Poslední prohlídka začíná 1 hodinu před koncem otevírací doby.

Vstupné:

dospělí: 55 Kč

děti do 6 let, studenti a důchodci: 25 Kč

invalidé: 10 Kč