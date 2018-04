Vraní hory: zapomenutá oáza pro zasvěcené...

Může se hodit ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ Žacléř – východisko do východních Krkonoš s celoročně přístupným muzeem, možnost exkurze do bývalých černouhelných dolů. Růžový palouček – památné místo při hranici s Polskem, kde Jan Amos Komenský navždy opustil vlast. Stachelberg – největší československá dělostřelecká tvrz vybudovaná před druhou světovou válkou. O víkendech od května do září možnost prohlídky.

Bernartice – nad obcí pozoruhodný železniční viadukt z roku 1868, technická památka. Poříčí u Trutnova – u nás unikátní mimoúrovňové křížení dvou různě starých železničních mostů, technická památka. JAK SE TAM DOSTAT Východiskem do Vraních hor jsou dvě obce – Bernartice a pohraniční Královec. Dostanete se do nich z Trutnova a to buď autobusem nebo vlakem. Vlakové spoje však jezdí pouze o víkendech. K toulkám Vraními horami mimo značenou trasu můžete využít jako výchozí místo také dnes již výhradně rekreační vesnici Bečkov, kam však nejezdí vůbec nic. Pokud byste chtěli zavítat do polské části, je dobré mít k dispozici automobil, jinak musíte počítat s několika nezáživnými kilometry po asfaltu z Královce k hraničnímu přechodu, případně až do Lubawky. Podhůřím Vraních hor vede řada značených cyklostezek, hřebenové partie však pro cykloturistiku vhodné nejsou. MAPY 1 : 50 000 SHOCart č.25, Broumovsko, Adršpach

1 : 50 000 KČT č. 26, Broumovsko, Góry Kamienne a Stołowe UBYTOVÁNÍ Penzion Zátiší, Bečkov – tel.: 499 879 138, 466 415 794, mail: zatisi.becko@volny.cz, www.zatisi-beckov.unas.cz

Penzion pod Vraními horami – tel.: 499 879 173, Bernartice 88, 542 04