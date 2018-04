Vozka: pověstmi opředená hora v Jeseníkách

PŘÍSTUP DO OBLASTI: 1) Vlakem: rychlíkem do Zábřehu na Moravě, osobákem do Šumperka a odtud tratí 292 přes hanušovice a Brannou na Ramzovou anebo tratí 293 do Koutů nad Desnou. Přímý rychlík do Branné a Ramzové jezdí z Brna (příj. okolo 9. hodiny), z Ostravy (příj. okolo 10. hodiny) i z Prahy (příj. okolo 11. hodiny). 2) Autem: z Čech a severní Moravy po silnici I. třídy č. 11 (Hradec Králové – Šumperk – Ostrava), z ostatních partií republiky po silnici E-442 ze Svitav či Olomouce do Mohelnice a odtud do Šumperka.