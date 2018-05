Voniaca a Hradová: objevte nedotčenou krásu Slovenska na Muráňské planině

Jak se tam dostat

Nejrychlejší cesta autem vede po dálnici přes Bratislavu do Banské Bystrice, odkud se pokračuje do Brezna. V Brezně odbočit doprava směr Tisovec.

Do Tisovce se dá kupodivu docela jednoduše dopravit také vlakem se dvěma nebo dokonce jenom jedním přestupem (EC 283 Slovenská strela). Jede se rychlíkem do Bratislavy, pak dalším rychlíkem směr Košice přes Zvolen do Jesenského, kde se přestupuje na lokálku do Tisovce.

Mapa

1 : 50 000 VKÚ Harmanec č. 135 – Stolické vrchy, Revúca

Itinerář trasy

1) Paseka – Martinova dolina (žlutá) – Voniaca (žlutá) – Tisovec, žel. st. (žlutá). Celkem 4 h.

2) Tisovec, žel. st. – Okrúhla skala – Hradová – Tisovec, nám. (žlutá). Celkem 3 h.