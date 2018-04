Voňavá kvetoucí krása jedenácti růžových zahrad

Staronové rozárium v Olomouci

Olomoucké rozárium má rozlohu 3,5 hektaru a je součástí botanické zahrady na východní straně Korunní pevnůstky v Bezručových sadech. Vzniklo již v letech 1970 až 1972, po opravách dle návrhu renomovaného zahradního architekta Zdeňka Sendlera se rozzářilo a proměnilo v moderní odpočinkový areál.

Najdete tu například piknikovou louku, brouzdaliště, dřevěné rošty pro posezení, stylové stříšky poskytující úkryt před sluncem nebo hřiště na pétanque, plánuje se kavárna. A samozřejmě nesmějí chybět růže – je tu vysazeno přibližně deset tisíc růžových keřů, reprezentujících 400 záhonových i popínavých odrůd. Areál má pokrytí Wi-Fi signálem, u vstupu si můžete půjčit piknikovou deku, do budoucna uvažuje správce také o grilech. Otevřeno je od rána do setmění, vstup je zdarma, na noc se areál zavírá.

Největší sbírku růží objevíte v Průhonicích

V Průhonickém parku roste a kvete největší tuzemská sbírka planých i šlechtěných růží.

Když projdete Průhonickým parkem a budete se držet jeho východního okraje, dojdete do Botanické zahrady na Chotobuzi. Tady jsou už několik desítek let vysazené početné sbírky okrasných rostlin, zejména kosatců, růží, pivoněk, rododendronů, denivek a leknínů. Jde o největší sbírku planých i šlechtěných růží u nás, počet odrůd přesahuje 4 000 kusů. K vidění jsou například historické, popínavé a keřové růže i miniaturní růže či růže plané. Do zahrady je jediný možný vstup z Průhonického parku, otevřeno je denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin, vstupné je 80 Kč.

Růžové terasy na zámku Stekník

Zahrada zámku Stekník patří k několika málo italským zahradám v Čechách. Vznikla v druhé polovině 18. století, po druhé světové válce se proměnila v zahradu užitkovou. V té době zmizela většina pískovcových soch a váz, které zdobily terasy a schodiště. Nyní jsou pro Stekník typické hojně kvetoucí popínavé růže, díky nimž je zahrada v letních měsících oblíbeným místem svatebních obřadů. Otevřeno je od června do konce srpna denně mimo pondělí od 10 do 16.45, v září od středy do neděle, v říjnu o víkendech do 15.45, vstupenka do zahrad stojí 40 Kč.

Růže z Petřína

Jedno z nejznámějších rozárií v habsburské monarchii kdysi vzniklo na zámku v Děčíně.

Největší rozárium v Praze je volně přístupná růžová zahrada na Petříně, kousek od horní stanice lanovky z Újezda. Roste tu asi osm tisíc růžových keřů. K vycházkám a relaxaci lákají také další petřínské zahrady: Velká strahovská a Seminářská, zahrada Nebozízek s několika vyhlídkami na Prahu, trvalková zahrada Květnice či zahrada Kinských s letohrádkem Kinských.

Růžová zahrada na zámku v Děčíně

Barokní architektura, sala terrena s freskami, gloriet s bohatou sochařskou výzdobou a k tomu všemu záplavy kvetoucích růží – to je růžová zahrada na děčínském zámku. Název se prý rozšířil po roce 1881, kdy tu vzniklo jedno z nejznámějších rozárií v habsburské monarchii. Otevřeno je denně od 10 do 20 hodin, v září do 18 hodin, v dubnu a říjnu pouze o víkendech. Vstupenku za 15 Kč seženete přímo v zahradě anebo v zámecké pokladně.

Růžový sad v Lidicích

V růžovém sadu v Památníku Lidice byste napočítali přibližně 25 000 růžových keřů.

V žádném přehledu růžových zahrad by neměl chybět růžový sad v Památníku Lidice, vysazený v roce 1955. Roste tu přibližně 25 000 keřů s 240 druhy růží včetně unikátní odrůdy Lidice. V roce 2015 získal lidický růžový sad v rámci 25. ročníku festivalu Pelhřimov – město rekordů titul Rekord roku za největší počet růžových keřů v jednom sadu. V témže roce mu World Federation of Rose Societies (Světová federace růžových společenství) udělila nejvyšší možné ocenění, Award of Garden Excellence, díky němuž se stal jedním z nejvýznamnějších růžových sadů na světě. Vstupenka, zahrnující prohlídku galerie i muzea s výkladem, pietního území a růžového sadu, stojí 90 Kč.

Rozárium na zámcích Jemniště a Slatiňany

S růžemi to umí i na zámku Jemniště, rozárium tady založili v roce 2010 a stalo se oblíbeným voňavým dějištěm svatebních obřadů. Vstupné do parku společně se zvěřincem stojí 70 Kč, v červnu je otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 17.30, v červenci a srpnu denně od 9 do 18.30, v říjnu pouze o víkendech. Volně přístupné je rozárium v parku u zámku Slatiňany, ještě o dva roky mladší než to v Jemništi. Otevřeno tu je od svítání do soumraku.

Růžová zahrada na zámku Konopiště

Kolem zámku Konopiště se rozkládá anglický park, v němž najdete růžovou zahradu, skleníky a alpinum.

Když arcivévoda František Ferdinand d ́Este koupil zámek Konopiště, proměnil jej v luxusní sídlo a pak pokračoval v úpravách okolí. Kolem roku 1900 se již kolem zámku rozkládal anglický park s oborou; jejich celková rozloha představuje 340 hektarů. Jižně od zámku vznikly skleníky pro palmy a orchideje, alpinum s rybníčkem a na místě bývalé barokní zahrady Růžová zahrada. Místo, kde bylo vysazeno 200 druhů růží, a to vysokokmenných i keřových, dodnes představuje nejkrásnější místo celého komplexu okrasných zahrad, teras a parků. Růžovou zahradu si můžete prohlédnout denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin, v září do 16 hodin, v dubnu a říjnu pouze o víkendech. Vstupné je 35 Kč.

Růžová zahrada v zámeckém parku v Častolovicích

V parku u zámku v Častolovicích objevíte kromě zvěřince a jezírka s romantickou kavárnou také růžovou zahradu, obnovenou v roce 1994. Napočítali byste tu přibližně 150 druhů růží; vyznačují se výraznou vůní a většinou do východních Čech přicestovaly ze zahraničí. Jednou z nejcennějších je stará bílá růže Mme Hardy, ale najdete tu i moderní vzácnou růžovou růži Constance Spry. Většina staromódních růží kvete pouze jednou do roka, nejvhodnější doba k návštěvě je na přelomu května a června, kdy růže rozkvetou. Park je volně přístupný celý rok, zavírá se za soumraku.

Nejutajenější rozárium mají v Hradci Králové

Proč nejutajenější? Protože rozárium v Hradci Králové - Kuklenách se otevírá jen během dvou víkendů v roce; letos tento čas nastane v sobotu a v neděli 18. a 19. června a v sobotu a v neděli 2. a 3. července. Jde totiž jediné mezinárodní soutěžní rozárium v Česku, určené k hodnocení a oceňování nových kultivarů růží podle přesných pěstitelských i estetických pravidel. Jedna odrůda pak každý rok získá ocenění nejvyšší, titul Zlatá růže města Hradce Králové. K vidění tu bývá přes 200 druhů a 1 000 keřů různých tvarů a barev.