Volební sliby chyby! 4 km cyklostezek místo 80 slíbených

Podle Pavla Poláka, šéfa magistrátní skupiny, která řeší problém cyklistiky v Praze, by mohlo být ještě letos dokončeno 15 kilometrů cyklostezek a 19 kilometrů cyklotras.

"Záleží na tom, jestli vše půjde tak, jak má. Vznikne třeba stezka v Chuchli,“ upozorňuje Polák.

K optimistickým prognózám hlavního města je Michal Křivohlávek skeptický.

"Pokud se bude stavět tímto tempem, nemohou slibovaný počet kilometrů stihnout. Možná to skončí tak, že narychlo dají do ulic žluté cedulky značící trasy a řeknou, že je to hotovo. Město chce dostat cyklisty ze silnic, místo aby jim vytvořilo podmínky pro bezpečnou jízdu,“ zlobí se Křivohlávek.