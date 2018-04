Vojna. Jediný dochovaný komunistický lágr v Česku

Může se hodit JAK SE TAM DOSTAT

Památník Vojna najdete 8 km jižně od centra Příbrami. Autem jeďte z Prahy po Strakonické silnici až na odbočku Milín. První vesnice ve směru na Příbram se jmenuje Lešetice, odkud vás již navedou ukazatele přímo k Památníku Vojna. Cesta z Prahy zabere necelou hodinu.

Nejbližší železniční zastávka se jmenuje Milín, kam vlak z Prahy dojede za necelé 2 hodiny s přestupem ve Zdicích. Do osady Žežice, vzdálené 2 km, jezdí z Příbrami městský autobus. Z Příbrami dojdete do lesů u Vojny také pěšky po žluté a modré turistické značce, vzdálenost činí asi 12 km. Mapu s sebou, tábor je dovedně ukrytý v lesích. PAMÁTNÍK VOJNA

Otevřeno: do konce října od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, v zimě pak pouze od úterý do pátku od 9 do 16 hodin nebo po předchozí dohodě na telefonech 731 554 244 či 731 554 253, případně na e-mailu info@muzeum-pribram.cz

Více o muzeu včetně vstupného a prohlídkových tras na: www.muzeum-pribram.cz

Jedno z nejvýznamnějších technicky orientovaných muzeí v Česku nabídne např. prohlídku historické Ševčínské šachty, svezení hornickým vláčkem nebo průchod vodní štolou Anna z 18. století. V revíru se těžilo stříbro, barevné kovy a do 90. let 20. století také uran. Památník poslední bitvy

Příměří mezi Spojenci a nacisty už bylo tři dny podepsané, ale tady se pořád ještě bojovalo: poslední šarvátka 2. světové války v Evropě se odehrála 11. května 1945 u osady Slivice u Milína. Událost připomíná památník tvořený dvěma žulovými pylony; do vnější stěny kostela ve Slivici je na památku zasazen dělostřelecký granát. Svatá Hora

Silueta nejdůležitějšího katolického poutního místa Čech ovládá krajinu Příbramska z vrcholu o nadmořské výšce 588 metrů. Barokní poutní areál, dílo Carla Luraga z 2. poloviny 17. století, je spojen s Příbramí krytou chodbou. Ve svatohorské bazilice najdete mj. gotickou sošku Panny Marie Svatohorské, která je cílem poutí. Vysoká u Příbrami

Do zámečku ve Vysoké u Příbrami, zasazeného do kouzelného lesoparku, pravidelně jezdil po dvacet let génius české hudby Antonín Dvořák. Objekt dnes slouží jako muzeum s dvořákovskou expozicí, okolí vybízí k procházkám - dojít můžete například k proslulému Rusalčinu jezírku.