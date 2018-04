Vojenská turistika má zachránit ukrajinskou armádu

Poprvé od dob Sovětského svazu ukrajinské ozbrojené síly otevírají 11 vojenských výcvikových základen a tři základny letecké a nabízejí turistům za tučný poplatek možnost hrát si na vojáky. Ukrajina nabízí komukoli, kdo má peníze, aby si vyzkoušel střelbu z automatické pušky AK-47, projel se v tanku T-72 nebo proletěl v letounu Mig-29 a používal tak stejnou vojenskou výzbroj jako během studené války proti NATO.

"Dnešní turisty lze těžko něčím překvapit, a proto jsme se rozhodli nabídnout jim něco opravdu ostrého - vojenskou turistiku," řekl šéf turistické kanceláře Alaris Grigorij Žorov, která společně s armádním vývozcem Ukrspetsexportem a ministerstvem obrany tento projekt organizuje.

Žorov doufá, že jeho cestovní kancelář každý měsíc uspokojí tak tisícovku majetných turistů. V doprovodu generálů ukazuje Žorov novinářům jednu z vojenských základen, Desnu, vzdálenou asi 70 kilometrů severovýchodně od Kyjeva.

Jedna mladá novinářka ohromuje důstojníky svým uměním řídit tank T-80, k jehož řízení dostala základní instrukce. "Bylo to skvělé! Ještě nikdy jsem neřídila ani auto, ale dnes jsem řídila tank!" říká žena ze střelecké věže monstra o 1200 koních.

Ale prohlídka zdarma je brzy u konce, příští exkurze do ukrajinských vojenských základen bude již stát návštěvníky velmi slušné sumy peněz.

Podle internetové stránky turistické kanceláře Alaris bude hodinový let v nadzvukovém letounu Mig-29 stát 8500 dolarů a ve stíhačce Su-27 9600 dolarů. Také ozkoušení bojové techniky na zemi bude drahé. Šestikilometrová projížďka v tanku T-72 stojí 400 dolarů a jízda v obrněném transportéru BMP-2 vyjde na 250 dolarů. Výstřel z

ostřelovací pušky stojí "pouze" 20 dolarů, zatímco odpálení jedné ruční protitankové střely RPG-7 sovětské výroby je mnohem dražší, stojí 50 dolarů.

Žorov však říká, že i přes tyto vysoké ceny již Alaris kontaktovalo mnoho potenciálních zájemců z celého světa, včetně Spojených států, Německa a Británie. I nabídka ozkoušet si na vlastní kůži denní rutinu ukrajinského řadového vojáka je mezi zájemci velmi populární. Vstávání v půl sedmé ráno, ranní rozcvička, skromné jídlo společně s dalšími vojáky před zahájením denní činnosti.

"Věk našich potenciálních klientů je v rozmezí od 20 do 53 let," říká Žorov. "Jsou mezi nimi lidé, kteří prodělali vojenský výcvik, nebo i lidé, kteří nikdy o ozbrojených silách neslyšeli, ale chtějí na jeden nebo dva týdny utéct od monotónního života." Všichni zájemci však musí napřed projít lékařskými prohlídkami a podstoupit prověrky bezpečnostních sil.

Nekonvenční myšlenka celého projektu má své základy v obtížné finanční situaci Ukrajiny, která dříve byla zemí s třetím největším arzenálem jaderných zbraní na světě. Armáda, která dříve byla jihozápadní frontovou linií Sovětského svazu, nyní bojuje zejména s tím, jak sehnat jídlo a ošacení pro armádu čítající nyní asi 400.000 mužů, která již byla zredukována na polovinu po vzniku nezávislé Ukrajiny v roce 1991. Země s 50 milióny obyvatel původně plánovala, že v tomto roce vyčlení na armádu 2,4 miliardy hřiven (441 miliónů dolarů), zahrnující i 900 miliónů hřiven, které je podle ministerstva obrany potřeba "na různé opravy". Armáda si však stěžuje, že tuto částku nedostala v plné výši, ale jen z 60 procent.

"Jsme nuceni hledat jiné způsoby, jak vydělat peníze a nyní naše naděje byla vložena do vojenské turistiky," řekl plukovník a zástupce velitele vojenské základny Desna Jurij Dumanskij. "Potřebujeme vydělat další prostředky na údržbu a udržení bojové výkonnosti."

Vojenští velitelé nechtějí předpovídat, kolik by tento způsob turistiky mohl přinést do pokladny, ale uznávají, že si ho mohou dovolit pouze velmi zámožní lidé. "Musíme využít každé šance, jak podpořit naši armádu", říká Grigorij Mazurov z Ukrspetsexportu. "Také chceme ukázat, že naše ozbrojené síly existují a jsou schopné zemi bránit."



Nadzvuková stíhačka Mig 29. Za hodinový let zaplatíte jako turista 8.500 dolarů.