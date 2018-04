Vojáci pustí další kus Boletic turistům

12:16 , aktualizováno 12:16

Turisté, kteří by chtěli zavítat do nedotčené přírody okolo vojenského výcvikového prostoru Boletice, teď budou mít šanci. Armáda totiž zpřístupní dosud uzavřené prostory od května do září veřejnosti.