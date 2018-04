Vojáci připomenou mobilizaci

"Návštěvníci uvidí například i slaňování záchranného družstva z vrtulníku," řekl Vladimír Pfeffer ze Slezského zemského muzea v Opavě.



Nejzajímavějším bodem programu připomínkové akce však určitě bude předvedení obrany areálu pevností. "Bude to pokus o ukázku obrany těchto pevností tak, jak to podle historiků vypadalo v roce 1938," sdělil Vladimír Pfeffer. "Zároveň to bude velká příležitost ukázat, jakou roli má dnešní armáda," dodal Pfeffer.



Lidé poprvé uvidí ukázku obrany pevností zítra odpoledne od 15.30 hodin. "To bude veřejný generální nácvik," poznamenal Pfeffer. Samotná ukázka začne v sobotu v 10 hodin. Pevnosti v Darkovičkách jsou vyhledávané, ročně si je prohlédne v průměru třicet tisíc lidí.