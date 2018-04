Vodopád, který si hučí pod zemí

MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat Obec Rudice je přístupná pouze po silnici a to buď z Brna přes Ochoz, Křtiny a Jedovnice nebo z Blanska přes Lažánky nebo Olomučany. Autobusové linky do Rudice jezdí pouze z Blanska, do Jedovnic se dostanete rovněž spojem z Brna. Občerstvení Občerstvení za lidové ceny a v lidovém duchu poskytuje v Rudici hospoda poblíž větrného mlýna. V blízkých Jedovnicích je větší výběr především co do cenových možností, najdete zde také cukrárnu a jiné specifické obchůdky pro náročnější turisty.