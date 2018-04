Vodníci, netradiční plavidla a poutě. Třináct letních akcí pro děti

Za vodníky do Třeboně

Čochtanova Třeboň je víkend pro vodnické děti a jejich rodiče a pro všechny další přátele vody a vodníků. Proč se vodníci scházejí právě v Třeboni? To proto, že Jan Werich usadil svého slavného vodníka Čochtana ze hry Divotvorný hrnec do zdejší Zlaté stoky. Od pátku 12. do neděle 14. srpna zkrátka zaplní její okolí i malebné jihočeské město stovky vodníků a jako každý rok si užijete spoustu legrace, soutěží i hezkých písniček.

Na historickém jarmarku v Úštěku se nosí půvabné dobové kostýmy.

Hlavním lákadlem pro děti je Čochtanův pohádkový svět, sobotní dopoledne v zámeckém parku spojené s plněním úkolů a odměněné cenami z cukrárny Pohádka. Čeká vás například hon na třeboňské kapry, vodnické kolo štěstí, vodnický salón krásy, malování i keramické překvapení. Odpoledne pak bude pokračovat vodnickou módní přehlídkou s vyhlášením titulů Super Vodník, Super Vodnice a Super pulec, průvodem vodníků a rusalek kolem Zlaté stoky a večerním rejem bludiček a strašidel se světýlky na zámeckém nádvoří.

Na dožínky do pravěku

Frgálová manufaktura naučí vaše děti připravovat oblíbenou sladkou valašskou pochoutku.

Víte, že v Archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové se můžete vydat na výlet do pravěku? Otevře se před vámi názorná učebnice živé archeologie s atraktivním modelem pravěké krajiny i s rozsáhlými venkovními expozicemi a stovkami názorných exponátů. Jednou z akcí, které archeopark každoročně pořádá, jsou dožínky – a protože jsme v pravěku, nejde o obyčejné dožínky, ale o dožínky v mladší době kamenné. O víkendu 13. a 14. srpna na vás čekají například komentované interaktivní prohlídky, vypalování neolitické keramiky, vyzkoušíte si účinnost dřevěných nástrojů při práci prvních zemědělců, výrobu kamenných nástrojů broušením a vrtáním i práci s kamennou sekyrou.

Chybět nebude ani příprava mouky a pečení placek či pečiva v peci, vaření kaše s ochutnávkou nebo ukázky výroby pravěkého sýra, děti si na památku odnesou vlastnoručně udělaný amulet z broušeného kamene. Vstupenka pro dospělé stojí 100 Kč, pro děti a studenty 60 Kč, děti do tří let mají vstup zdarma.

Na dobrodružnou plavbu & Baškohrátky

S malými dětmi se projdete pohádkovým lesem v Doksech u Máchova jezera.

Baškohrátky v areálu přehrady Baška u Frýdku-Místku jsou především soutěžní přehlídkou netradičních plavidel. Konstruktéři výstředních lodí a kocábek všeho druhu soutěží se svými týmy o deset tisíc korun, přičemž hlavním kritériem je originalita, zpracování a zábava, kterou posádka nabídne divákům. Začíná se už v pátek večer, ale hlavní program se odehraje v sobotu 13. srpna.

Odpolední přehlídku všech plavidel doprovází koncerty, atrakce a soutěže pro děti i dospělé na vodě i na suchu a bohaté občerstvení, v němž prim bude hrát obří pivní stan Radegastu a nealkoholická občerstvovací stanice Kofoly. Moderátorem akce je jako každý rok Vlasta Korec, vstupné na sobotu stojí 75 Kč dospělé a 30 Kč mládež do 15 let, rodinné vstupné vás vyjde na 180 Kč, děti do 8 let mají vstup zdarma.

Bitva, turnaj a moderní vojenská technika

Velkolepou zábavu pro děti slibuje na pátek 12. a sobotu 13. srpna také Den Brna s jarmarkem na náměstí Svobody, kostýmovanými průvody městem a výcvikem dětí v dobových vojenských dovednostech, vyvrcholením oslav pak bude bitevní ukázka z období obléhání města Švédy na svazích Kraví hory a ohňostroj.

Úspěch zřejmě sklidíte i rodinnou výpravou na Technisáž v Novém Bydžově o víkendu 13. a 14. srpna. Zdaleka nejde jen o výstavu vojenské, zemědělské, hasičské a jiné techniky, lákavým bodem programu jsou zejména lety vrtulníkem a projížďky vojenskou technikou. S caparty od dvou let můžete v sobotu 13. srpna vyrazit na procházku pohádkovým lesem v Doksech u Máchova jezera a na hradě Loket si užijete všichni, malí i velcí. Na víkend 13. a 14. srpna tu nachystali Středověké slavnosti Karla IV., jarmark s rytířským turnajem, řemeslnými dílnami, středověkými lázněmi, kejklíři a komedianty.

Poutě a jarmarky

V srpnu můžete s portálem Kudy z nudy vyrazit na řadu poutí a jarmarků.

Není to jediný jarmark, který se chystá, podobných akcí vám můžeme nabídnout celou řadu, od Svatovavřinecké poutě v Libochovicích (od pátku 12. do neděle 14. srpna) přes Starodávný jarmark ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm až po Staročeskou pouť v Ústí nad Orlicí (obě akce se konají o víkendu 13. a 14. srpna). Týž víkend se v Gril srubu Razula v areálu dětského zábavního parku Razulák ve Velkých Karlovicích otevírá dětská frgálová manufaktura pod vedením profesionální pekařky Resortu Valachy.

Do Budišova na Třebíčsku přijede pouť a v sobotu 13. srpna se můžete vypravit i na Úštěcký historický jarmark, kde řemeslníci, doboví prodejci i účinkující vystupují v půvabných historických kostýmech a program vyvrcholí ohňostrojem Magistra Kellyho.