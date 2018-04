Vodní svět Neeltje Jans

Prý tu kdysi na písečné mělčině ztroskotala loď a Neeltje Jansová se svého rybáře už nedočkala. Dnes je na tomto ostrůvku v zeelandských vodách řídící centrum protizáplavové přehrady Oosterschelde a fascinující vodní svět, v němž děti i dospělí mohou sami ozkoušet zákonitosti a sílu vodního živlu.Areál vodního světa se rozkládá na ploše, která dříve sloužila jako staveniště této nejsofistikovanější holandské přehrady. Kousek od břehu se tu nad vodní hladinou stále tyčí ohromný betonový pilíř, který po dokončení stavby zbyl jako náhradní - dnes slouží jako horolezecká stěna. V řídícím centru přehrady, betonové stavbě tvaru kostky, se v rozsáhlé expozici Deltaexpo návštěvníci mohou seznámit s tím, co vedlo k budování soustavy přehrad v provinciích Zeeland a Jižní Holandsko a jak se takové přehrady budují. Můžete tu shlédnout dokumentární filmy a autentické fotografie z katastrofálních záplav, prohlédnout si pohyblivé modely znázorňující působení přírodních elementů i veliké makety strojů a lodí, které ke stavbě těchto přehrad musely být speciálně vynalezeny. Jen pár desítek metrů od řídícího centra pak můžete vejít přímo do komplexu přehrady. Trasa vede jak jejím vnitřkem, tak venkem. Můžete tu sledovat rychlost vody i větru na elektronických ukazatelích a prohlédnout si obří rozměry zasouvacích plátů, které při nepřízni počasí uzavřou moře za svými branami. To však zdaleka není všechno. V ceně vstupenky vás dále čeká ještě krmení delfínů, projížďka vyhlídkovou lodí k přehradě, futuristický vodní pavilon tvaru velryby, v němž syčí pára, voda vytryskne nečekaně pod vašima nohama a do modrošedé atmosféry se prolínají promítané výjevy na stěnách. V několika jazycích se tu z přenosných sluchátek můžete poučit o různých skupenstvích vody a jejím působení. Venku vás potom pohltí vodní labyrint - umělá jezírka, mlýny, stavidla a další legrácky, s nimiž si můžete vyhrát a zároveň si vyzkoušet zákonitosti pohybu vody.