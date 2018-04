Vodní mlýn v Hoslovicích a advent pod věží Rumpál ve Strakonicích

Vodní mlýn v Hoslovicích, který leží necelých dvacet kilometrů jihozápadně od Strakonic, totiž nejenom vypadá jako vystřižený z klasické české pohádky, ale filmové pohádky se tu skutečně občas natáčejí; například Vodník a Karolínka, Kouzla králů nebo Tři bratři.

První z pěti

Vodní mlýn v Hoslovicích vypadá jako pohádková kulisa, kterou v jižních Čechách zapomněli filmaři po natáčení některé z filmových pohádek.

Tak jako v minulých letech i tentokrát v soutěži Destinacze2015 nadšení cestovatelé a návštěvníci portálu Kudy z nudy přidělovali hlasy finalistům v pěti kategoriích. Hoslovický mlýn se o vítězství v kategorii Po Česku za tradicemi utkal s Hornickým skanzenem na Březových Horách, Centrem tradičních řemesel na statku Bernard, sklářským ateliérem AJETO a Porcelánovými stezkami, které vás provedou příběhem českého porcelánu a krajinou kolem Dubí a Teplic.

Hoslovický mlýn se ovšem od vítězů dalších kategorií liší v malém, ovšem velmi podstatném detailu: do Frýdlantského pivovaru, na Broumovsko, na Šumavský Everest i do Relax & sport resortu Dolní Morava se můžete vypravit téměř kdykoliv, ve mlýně se ovšem za letošní sezonou už zavřely dveře. Návštěvu v dávno minulých mlynářských časech proto musíte odložit až na příští rok; první návštěvníky hoslovický mlýn přivítá na Velikonoce, od dubna do října se sem kromě běžných prohlídek můžete vypravit na některou z pravidelných akcí, spojených s ukázkami dobových řemesel.

Advent a vánoční výstavy

Dominantou strakonického hradu je velká obranná věž s břitem, zvaná Rumpál.

S otevřenou náručí vás ovšem v předvánoční době přivítá Muzeum středního Pootaví na strakonickém hradě, jehož dominantou je gotická věž Rumpál. Až do úterý 15. prosince bude v Zámecké galerii vánoční výstava Zvonečkem to začíná, zvonečkem to končí, kde jsou kromě zvonků a zvonečků z různých materiálů k vidění také modely vláčků a fotografie.

Druhá výstava Nejkrásnější dárek nabídne přehlídku historických dětských hraček, zapůjčených z Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou. Stavebnice, pokojíčky pro panenky, kočárky, panenky, stolní hry, autíčka a další předměty si v Kapitulní síni můžete prohlížet do neděle 27. prosince.

Mikuláš, Ježíšek a havěť pekelná

Tajemnou atmosféru mikulášského podvečera si vychutnáte ve Strakonicích, na Rabí nebo na Kašperku.

S dětmi se vypravte na Adventní trhy pod Rumpálem, které se konají od pátku 4. prosince do neděle 6. prosince. Užijete si tržiště s pestrým sortimentem řemeslných výrobků, živý betlém, tradiční dobroty, celodenní kulturní programy a mikulášskou nadílku, děti navíc mohou poslat přání Ježíškovi. Stačí vyrobit vánoční ozdobu, napsat na ni přání a přijít ji pověsit na vánoční stromečky, rozestavěné kolem studny na II. hradním nádvoří strakonického hradu. Úspěch je zaručený, protože Ježíšek prý slíbil, že si všechna přání přečte!

Na výstavě Nejkrásnější dárek na strakonickém hradě uvidíte historické hračky, zapůjčené z Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou.

Možná ale strakonickým hradem jen proběhnete a zlákají vás jiné mikulášské akce v okolí, třeba Mikulášská nadílka na hradě Kašperk nebo Nebíčko a peklíčko na hradě Rabí. Nebem plným andílků a začouzeným peklem v hradním podzemí budou děti procházet v sobotu 5. prosince od 13.00 do 16.00 hodin, o týden později v sobotu 12. prosince můžete přijet na vánoční prohlídky při svíčkách. O prohlídky zimního hradu Rabí ovšem bývá velký zájem, a tak si raději vstupenky rezervujte předem.