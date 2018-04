Vodka v Rusku? Opatrnost především

Přijmout pozvání "na skleničku" zejména od náhodných známých nemusí v Rusku skončit zrovna nejlépe. Na povzbuzení se totiž nemusí rozlévat jen stoličnaja, ale také nejrůznější podřadné směsi nebo, dokonce kolínská.Mezi znalci se prý v současnosti doporučuje unikátní směs devadesátiprocentní výbušné alkoholové směsi zředěné brzdovou kapalinou. Ta má na svědomí už několik desítek lidských životů. Nebezpečí, že se k takové tekutině dostane i turista, hrozí zejména v případech, kdy se účastní větších oslav a hostitelé se rozhodnou doplnit rychle se tenčící zásoby "malým překvapením". Lahev vodky stojí v současnosti v obchodech přibližně 60 rublů, tedy asi dva dolary. Pro ty, kdo se spokojí s pašovanou vodkou nebo jinou tekutinou na bázi alkoholu, je to ale příliš vysoká cena. Úspěch slaví především antiseptikum Esculape (na bázi devadesátiprocentního alkoholu), které stojí o polovinu méně než tradiční ruský nápoj. Dalším žádaným výrobkem je, alespoň podle prodavaček z parfumerie, levná čtyřicetiprocentní kolínská Růžová voda. Někdo zase upřednostňuje nemrznoucí směsi do automobilů. Námořníci na lodích často vezmou zavděk metylalkoholem, určeným na údržbu strojů. Někteří umřou, jiní oslepnou. Tolerance k pijákům je v Rusku nezměrná. Pokud byl bývalý prezident Boris Jelcin kritizován, pak to jistě nebylo pro jeho otevřenou náklonnost k silným nápojům, kterou většina jeho spoluobčanů považovala za něco úplně normálního. Cizinci však takovou míru tolerance neprojevují. Ředitel Ruského úřadu pro letectví a vesmír Vladimír Lobačov strávil noc ve vězení, když byl minulý rok přistižen ve stavu pokročilé opilosti na pláži mysu Canaveral na Floridě, zatímco se měl účastnit nalodění jednoho kosmonauta na americký raketoplán Discovery. Pokročilá opilost byla rovněž příčinou zadržení jednoho automobilisty s 12 gramy alkoholu v krvi, hladinou dávno přesahující smrtelnou dávku (5 g). "Dříve nebo později se Rusové naučí pít a lid se přestane utápět v alkoholu," ujišťoval nedávno optimisticky týdeník Monitor, vycházející ve městě Nižnij Novgorod. Na trh zatím vstoupily nové výrobky, které by mohly zmírnit důsledky nevázané konzumace alkoholu - například vodka tajného složení, jež podle výrobců "nezpůsobuje kocovinu". Kdo nevěří účinkům zázračné vodky, může si dopřát lahvinku solného láku, nápoje údajně pomáhajícího čelit těžkým opilcovým zítřkům. A proč si alkohol nevyrobit sám? Příručka s názvem Domácí výroba vodky a samohonky, čítající 190 stran a v knihkupectvích prodávaná za necelý dolar, vysvětluje s pomocí názorných ilustrací, jak si sestrojit vlastní destilační přístroj a připravit na 500 variací vodky třeba z kopru, estragonu nebo křenu, na základě cukrové řepy, brambor nebo cukru. Zvláště dva recepty stojí za pozornost: tzv. rychlá vodka, připravená za dvě hodiny (pro urgentní případy), a "vodka lásky" (se zázvorem, celerem a muškátovým oříškem), která se těší pověsti mocného afrodiziaka. I od té by ovšem rozumný zahraniční návštěvník Ruska měl dát ruce pryč.