Vodákům už nestačí slalom a sjezd - chtějí rodeo

Rozdíl mezi rodeem a ostatními vodáckými disciplínami je tak stejný jako mezi gymnastikou a atletikou. "Závodu se zúčastní kompletní tuzemská rodeová špička, která bude soupeřit mezi sebou i se zahraničními hvězdami," domnívá se Ondřej Muller z České národní asociace whitewater rodea. "Čeští závodníci totiž pravidelně obsazují medailové pozice v Evropském poháru." Závodit však může každý, kdo si sebou vezme loď a včas se přihlásí.



Rodeo je akrobacie na divoké vodě. Závodí se na jednom místě, většinou ve válci zpěněné vody, který se tvoří pod umělým nebo přírodním stupněm v řečišti. Závodníci do něho postupně najíždějí za doprovodu technohudby a snaží se předvádět různé figury od pojíždění dopředu a dozadu, přes stavění lodi na zadní i přední špičku, hvězdy jako v gymnastice, až po komplikované rotační pohyby ve vodě i vzduchu.



Rodeoví jezdci se liší od pravověrných slalomářů svým pohodovým přístupem k tréningu i závodům. Takhle je představuje na oficiálních internetových stránkách rodeové asociace vodák, který sám sebe označuje přezdívkou Bjeta: "Freestylery najdeš tam, kde se dá blbnout. Dnes se nejvíc scházejí u příměstských slalomových kanálů, surfovacích vln a hlubokých válců, kterých je u nás pohříchu málo. Jsou ale velmi plaší, protože druh homopaddleaqua freestylica je u nás zatím dost vzácný. Snadno je vyplaší i zdánlivě bezvýznamné maličkosti - jsou velmi citliví například na pokřik dravých homopaddleaqua slalomensis, kteří je považují za snadnou kořist a potravu.

H. slalomensis loví nejčastěji při bleskurychlých průjezdech válci v nichž se zrovna h. freestylica bezbranně zmítají. Napichují je na své špičaté skořápky a ve svých doupatech pak s oblibou rozvěšují trofeje strhané ze svých obětí: skřipce na nos, náušnice, dredy a skalpy jejich bradek. Skoro stejně rychle (tak rychle, jak jen jim to právě je muchlající válec dovolí) prchají vzácní h. freestylica i před hrůzu nahánějícími h. raftericus, a to i v případě, že se zrovna jedná o vcelku neškodné h. commercialclientei. Z těchto důvodů je pro navázání prvního kontaktu lepší vyčkat někde v skrytu, až v podvečer začnou h. freestylica vylézat odvážně z nor a vydávat se na cestu do svých přirozených habitat tj. do velkých vln, řvoucích válců a rušných hospod."



V sobotu po skončení první části závodu je naplánovaná party pod širým nebem. Pořadatelé očekávají, že bude stejně divoká, jako na všech předchozích pohárových závodech.