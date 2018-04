Vodácká sezóna je za dveřmi

Co by to ale bylo všechno platné, kdyby nebyla voda! Česko má totiž smůlu v tom, že až na pár větších řek jsou ostatní sjízdné hlavně na jaře nebo po velkých deštích. A i to jen pár týdnů, dnů nebo dokonce hodin.



Velká pomoc se proto pro všechny vodáky nabízí na internetu, kde je na adrese http://www.raft.cz dostupný aktuální stav vody v hlavních tocích. U každé řeky je zároveň uvedeno, zda je právě sjízdná a jaký je vůbec minimální stav pro splutí. Vodáci tomu říkají limit.



To by nebylo ještě nic tak zvláštního, protože limity a stavy velkých řek lze při troše snahy nalézt různě roztroušené po amatérských vodáckých stránkách a od jara do podzimu i na teletextu České televize. Velkou pomocí na Raft.cz je ovšem placená nadstavba pro mobilní telefony nebo maily, která umožňuje za tři sta korun ročně dostávat aktuální stavy malých potoků i velkých řek přesně podle požadavků uživatele. Wap, SMS nebo mail tak vodáky informují například jen o tocích, které mají vody deset centimetrů nad limit, nebo jim dodávají informace o všech tocích každou sobotu a neděli. Možností nastavení je přitom mnohem více.



Údaje o množství vody zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav kolem desáté hodiny dopolední, při prudkých změnách i několikrát denně. "Službu zatím využívá jen několik desítek vodáků," tvrdí tvůrce Raft.cz Petr Ptáček. "V plném provozu je totiž teprve od loňska."



Jeden z uživatelů této mobilní služby Jiří Najman z Prahy popisuje na svých internetových stránkách, jak uvažoval, když si v říjnu vybíral řeku, na kterou vyrazí se svojí partou. "Situace vypadá dobře, pojede se něco, co nejezdíme každý den. Středa - sjízdná Kocába, čtvrtek - Kocába suchá, ale Lomnice 20 cm nad limit a stoupá, pátek - všude sucho a vše klesá. Nakonec jsme vyrazili na Sázavu, která přes stav 110 cm celkem příjemně překvapila."