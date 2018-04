Vodáci prověří své schopnosti v maratonu

Vodáci cestou zakusí nejprve peřeje Lužnice, pak od rozvodí Novou řeku, což je uměle vybudovaný vodní tok, a od Jemčiny pod jezem Weizetl i Nežárku, která se ve Veselí vlévá do Lužnice. "Veselský maraton bývá výsadou jihočeských vodáků, ale přijíždějí i lidé z Prahy. Ti letos například vypraví pět lodí," uvedl Miroslav Pech z pořádajícího vodáckého oddílu Kotva při Domu dětí a mládeže ve Veselí nad Lužnicí. Dodal, že maraton lze absolvovat na kajacích, kanoích, singlkanoích i pramicích.

"Na pramici jel někdo jen jednou. Je to přece jen velká dřina," podotkl Pech, který zdůraznil, že každý účastník musí být dobrý plavec a závodníci do 18 let nesmějí startovat bez písemného souhlasu rodičů. "Účast v závodě je sice na vlastní nebezpečí, ale chci říct, že ho jistě zvládnou i běžní turisté," míní Pech, který doufá v příjemné počasí. Dodal však, že kvůli klimatickým podmínkám závod pořadatelé nikdy nezrušili. V cíli se závodníci ohřejí u ohně a před odjezdem domů se posilní gulášem.