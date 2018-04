Vodáci mohou vyjet již jen na velké řeky

Vedra ubrala vody z českých a moravských toků, proto mohou vodáci vyjet již jen na velké řeky. I tam ale musejí počítat s tím, že svá plavidla budou přetahovat přes mělčiny a jezy. Úplně nesplavné jsou Orlice, Odra, Dyje, Úhlava, Radbuza, Ploučnice, Svitava i Tichá a Divoká Orlice. Vltavu s průtokem šest metrů krychlových za sekundu mohou vodáci sjet od Soumarského mostu k Českým Budějovicím. Hladina Lužnice, která je splavná od Suchdola, klesla v Bechyni pod 90 centimetrů. Podobná situace je i pod Krhanicemi na Sázavě, kde mohou vodáci někde plout náhony. Ale jen opatrně, upozornil Jančar. S větší opatrností je splavná Otava mezi Sušicí a Pískem a Berounka mezi Plzní a Prahou, mělčin tam však podle Jančara přibývá. Na Jizeře lze sjíždět již jen úsek pod Turnovem a Ohře klesla v Karlových Varech pod 50 centimetrů. Moravu mohou vodáci sjet od Postřelmova k Olomouci. Na Trnávce u Želivi se budou konat po oba víkendové dny raftařské závody. Závod cestovních kánoí se uskuteční na Otavě a na Berounce u Křivoklátu se pojede mistrovství ve slalomu veteránů.

Přesto s blížícím se víkendem jedna radostná zpráva pro všechny české vodáky: pravidelnou letní přepravu lodí do Vyššího Brodu zahajuje v pátek železniční stanice v Českých Budějovicích. Takzvaný loďovlak vyjíždí každý pátek v 16.33 hodin, cena jízdného za loď je sto korun. České dráhy připravily letos navíc novinku pro vodáky a cyklisty. Zájemci mohou od pondělí do 8. srpna využít nabídky šumavských linek, které přepraví lodě a kola až do oblasti Lipna a horního toku Vltavy ze třinácti stanic Česka, mimo jiné z Prahy, Ostravy, Pardubic a Plzně.