Vodáci bez vody plní kempy

Lužnice má například v Klenovicích hloubku osm centimetrů, nesjízdná je také v Bechyni, kde protéká za vteřinu 2,3 metru krychlového vody, zatímco pro sjízdnost je třeba alespoň o jeden metr více. Podobně je na tom Otava. V Sušici dosahuje její hladina do třiceti centimetrů, doporučuje se o deset centimetrů více, podobný deficit má v Katovicích, kde je hluboká čtyřicet centimetrů. Standard má Vltava, která je sjízdná z Lenory a od Vyššího Brodu, kde teče pravidelných šest metrů krychlových vody. Výsledkem sucha na oblíbených řekách je přeplněná Vltava a její doslova obležené kempy na březích. Vodáci se však nenechali odradit ani od táboření při jiných řekách. "Asi lodě nosí, nebo je táhnou na laně," míní dispečerka Povodí Vltavy Marie Matějovská. Plně obsazené bylo například ještě včera vodácké tábořiště Majdalena na Lužnici. "Za šest let tak málo vody nepamatuji," uvedl správce Zdeněk Tománek. Vodáci přesto podle něho peřeje využívají alespoň k rozvodí staré a nové řeky. "Tam to jde sjet skoro vždycky. Povodí doporučuje u nás průtok alespoň šest metrů krychlových. Dnes netečou ani čtyři a lodě jezdí," řekl správce kempu.