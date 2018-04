Vltavská vyhlídka Máj, svatojánský magnet tuláků i fotografů

1. Spojení z Prahy (Smíchovské nádraží) autobusem 438 do obce Teletín. Ověřte si zpáteční spoj předem, nejezdí příliš často.

2. Z Teletína na vyhlídku vede žlutá turistická značka, dávejte ale pozor na cestu, značení není příliš kvalitní a před pár lety se změnilo, starší mapy tak nemusí souhlasit s aktuálním stavem. Doporučená mapa KČT č. 38 – Hřebeny a Slapská přehrada.

3. Pokud půjdete se psem, mějte ho na vodítku, mohl by se dostat do konfliktu s hospodářskými zvířaty nebo elektrickým ohradníkem.

4. Na vyhlídce dávejte pozor na děti, vyhlídka není opatřena zábradlím ani schody, za vlhka a v zimě skály kloužou!

5. Na fotografování je nejlepší dopoledne a nejhezčí výhled je z nejspodnější části skály, přístup je ale nebezpečný, dávejte pozor. Nezapomeňte také dostatečně širokoúhlý objektiv, minimem je ohnisko 24 mm (nebo jeho ekvivalent) nebo ještě širokoúhlejší.

6. Pro hráče geocachingu je zde ukrytá schránka.

7. Nezapomeňte si vzít na cestu kromě fotoaparátu také dalekohled a svačinu plus něco na pití, v Teletíně aktuálně není obchod ani hospoda.