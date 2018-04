Vlnobití v Hradci Králové pro malé i velké

Vodní sopky, tobogán, vlnobití a další strakce nabízejí lázně v Hradci Králové.

Již po pár stech metrech od rušného centra na levém břehu Labe se nachází ve společnosti městské filharmonie nově zrekonstruovaná budova lázní. Po vstupu otáčivými dveřmi jste informováni o počtu návštěvníků na červeně svítícím displeji. Číslo větší než sto ještě neznamená, že vámi očekávaná relaxace se nebude konat. Většina lidí totiž jezdí na tobogánu a tudíž stojí ve frontě. Vaše první cesta povede kolem perličkových koupelí a baru, okolo umělé řeky pro nejmenší děti k hlavnímu bazénu nepravidelných tvarů. Hloubka bazénu je odstupňována od vody po kotníky až do 4,5 metru. Prvním překvapením je příjemná teplota vody, projdete okolo podvodní sopky, což je chrlič vody umístěný na dně bazénu a pokračujete okolo vodopádu pod zaoblený můstek. Tady již musíte začít plavat. Na konci se ocitnete u tajemné mříže, za kterou je velká kovová deska. »Pozor spouštíme vlnobití!!!« ozve se z reproduktorů nad vámi a je po tajemství. Deska se začne vodorovně pohybovat a z mříží plynou vlny jedna za druhou. To už však jsou v bazénu snad všichni návštěvníci, i ti co byli doposud v baru, a máte Bibione jak vymalované. Hlava na hlavě. Vlna střídá vlnu, ti, co umějí plavat, se pohupují na jejich hřebenech v hlubší části bazénu, ostatní na mělčině zažívají pravý mořský příboj tříštící se o zadní stranu bazénu. Pro suchozemce nevšední zážitek. Děti, když právě nepolykají vodu, křičí nadšením, vrhají se proti metrovým vlnám, mrňouskové s kruhy či křidýlky střídají pocity extáze se zděšením, to když se jim vlna přežene přes hlavu. Po pěti minutách vlny ustávají a větší děti se vracejí na tobogán, aby se mohly vrhnout do 82 metrů dlouhé roury se světelnými efekty, menší do umělé řeky a dospělí k perličkovým či vířivým lázním odpočinout si od každodenního shonu naší doby. Po půl hodině se oznámení plavčíka o spouštění vlnobití opakuje. Tím však nabídka lázní nekončí. V sousedícím padesátimetrovém bazénu si můžete dosytosti zaplavat bez obav, že vám na hlavě přistane výrostek hrající na honěnou. Nemáte rádi plavání? Vůbec nevadí, v soláriích můžete nachytat bronz nebo zajít do sauny či parního oddělení. Před koncem vaší návštěvy vás vzpruží vyhřívaný vířivý bazén. Perličkové a podvodní masáže můžete po opuštění bazénu doplnit klasickou masáží a pobyt zakončit v restauraci, kde mimo jiné velmi dobře vaří.Na dvě hodiny dospělí 80 Kč, děti 65 Kč, na tři hodiny 110, děti 90, čtyři hodiny 140, děti 110.Ze zastávky Hlavní nádraží vystupte na zastávce Komerční banka. Jezdí sem autobus č.7, 12, 13, 16, 21.