Vlkolínec, jeden z nejlépe utajených klenotů Slovenska

Nejpohodlnější je přijet autem - v Ružomberku odbočte na silnici E77 (směr Bánská Bystrica) a po cca 3 km je vpravo značená odbočka na Vlkolínec. Parkování je možné na kraji Vlkolínce za poplatek 1 euro na hodinu. Pokud využijete veřejnou dopravu, tak jeďte vlakem do stanice Rožumberok (staví zde rychlíky vypravené z Prahy) a pak městským autobusem, linkou č. 4, do zastávky Biely Potok. Odtud musíte asi 20 minut pěšky buď po silnici nebo po žluté turistické značce. Nazpět do Ružomberka lze pěšky dojít po zelené značce (asi 40 minut). Ubytování

Přímo ve Vlkolínci najdeme několik chalup k pronajmutí. Většina z nich bývá v letní sezoně předem pronajatá na týdenní pobyty, nutná je rezervace. V nouzi se lze vyspat v jednoduché ubytovně patřící obci (kuchyňka, wc, společná noclehárna v podkroví).

Kontakty na ubytování ve Vlkolínci: Kapina Gustáv - www.vlkolinec.szm.sk

Chalupa Margita - www.liptov.sk/ondrik Muzea a vstupy Vstup do vesnice - celoroční vstupné 2 eura, skupiny, děti a důchodci 1 euro

Muzeum rolnický dům - v zachovalém domě č.p. 15 z roku 1886 najdeme expozici původního stylu bydlení a architektury z počátku 20. století. Otevřeno od května do září od 9 do 18 hodin.

Informační centrum - prodej suvenýrů, map, apod.

Kostel Nanebevzetí Pany Marie - návštěva možná po dohodě - p. Anton Sabucha, dům č.p. 9028. Zajímavé odkazy

www.vlkolinec.sk - stránky občanského sdružení s podrobnými informacemi o historii i současnosti obce.