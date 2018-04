Vleky se rozjely, ale slunce jde do útoku

ZA SPORTEM DO ŠPINDLU - EVROPSKÉ A SVĚTOVÉ POHÁRY

Do Svatého Petra zamíří spolu s patnácti nejlepšími evropskými akrobatickými skokany olympijský vítěz Aleš Valenta. Od 1. do 20. 12. tu pořádá tréningový kemp. I běžnému lyžaři stojí za to se zajít na jejich tréningové skoky podívat. Podívat se lze i na Evropský pohár žen ve slalomu (7. - 8. 12.), ženské i mužské závody série FIS (9. - 12.12.), Světový pohár Masters ve slalomu a obřím slalomu (14. - 15.12.) a Silvestrovskou show se psími spřeženími, skoky a běhy (28.12.). Pro sportovní fanoušky budou jistě nejzajímavější závody Masters, což jsou nedávní i dávní závodníci slavných jmen, kteří pro své potěšení a pobavení diváků stále ještě soupeří. Nejde ovšem o žádnou estrádu, ale tvrdý a férový boj. Mnozí totiž neztratili nic ze své bývalé elegance, jiní jezdí stále stejně agresivně jako v mládí a prestiž vítězství je skoro stejná jako u normálního Světového poháru. Špindlerův Mlýn slibuje na příští sezonu dokonce opravdový Světový pohár žen. 20. - 21. 12. 2003 by se tu měl jet slalom a obří slalom. Běžecký areál na Horních Mísečkách je zatím záložním okruhem pro nejvýznamnější světové podniky a je tedy možné, že pokud někde nebude dost sněhu, pojede se závod ve Špindlerově Mlýně. Desetikilometrová trať k tomu má homologaci FIS. Areál je mimo závody otevřený pro veřejnost.