Vleklé kontroly na letišti zmizí. Nové skenery to zvládnou za vteřiny

Do které fronty se zařadíte vy?

Kontrolní stanoviště budoucnosti (Checkpoint of the Future), jak IATA svůj projekt nazvala, rozdělí cestující v bezpečnostní frontě do tří zástupů.

Jeden ze tří tunelových skenerů je určený pro časté cestující, kteří se již předem zaregistrují a absolvují, zjednodušeně řečeno, jakousi "kádrovou" prověrku.

Většina lidí bude muset projít tunelem pro normální cestující. Jen určité procento cestujících, kteří by z pohledu kontroly mohli představovat nějaké bezpečnostní riziko, bude nasměrováno do podrobnějšího skeneru.

Na videu můžete vidět, jak nové přístroje budou fungovat v praxi. Pracovník kontroly pošle ženu do skeneru pro normální cestující. Nejprve ji přístroj na zdi naskenuje oční rohovku, poté skener ověří její pas. Potom žena vkročí do fialově označené krátké chodby, kde projde kolem rentgenového rámu zabudovaného ve zdi, poté detektorem kovů a nakonec detektorem tekutin. Vše během několika vteřin.

Další cestující musí absolvovat detailnější prohlídku. Po ověření oční rohovky a pasu vstupuje do modře označeného tunelu. Kromě stejných prověrek, které absolvovala žena v normálním skeneru, musí projít navíc detektorem bot, drog a rentgenovou celotělovou prohlídkou.

Celá kontrola se dá absolvovat za necelou minutu. Jedině v případě, že některý z detektorů zareaguje, postupuje cestující na konci skeneru k osobní kontrole. To však už nezdržuje další cestující, kteří nemusí čekat a pokračují přímo ke své odletové bráně.

Kde končí svoboda?

Nikde nejsou žádní pracovníci, všechny detekční přístroje jsou zabudované do stěny tunelu a vše je zautomatizováno. Nový systém by tak výrazně omezil zbytečné fronty i invazivní osobní a hmatové prohlídky, věří IATA. V této fázi je to ale zatím jen vize a počítačová simulace. "Je to budoucnost, jak si ji představujeme tak za pět, sedm let," uvedl Ken Dunlop, šéf mezinárodního sdružení pro americký magazín Time.

Už teď se ale ozývají někteří odpůrci nových skenerů. Připomíná to třídění lidí v koncentračních táborech, jen je to vysoce sofistikované, namítají například někteří.