Vlekaři zakončili zimu u sněhového baru

Po setmění pak vlekařské zamykání zimy vyvrcholilo za účasti Krakonoše bujarým večírkem.

"Je samozřejmé, že mezi horskými středisky existuje určitá rivalita, je to jako v každém jiném konkurenčním prostředí. Ale přesto jsme velcí kamarádi, o čemž svědčí i skutečnost, že k nám přijeli kolegové ze všech českých hor," pochvaloval si vedoucí vlekař harrachovského sportovního areálu Milan Goč.

Trochu paradoxně působil v sobotu v Harrachově fakt, že v den, kdy se vlekaři rozhodli ukončit sezonu, přišlo po dlouhém teplém období prudké ochlazení, chumelilo a nic nenasvědčovalo tomu, že má na sjezdovky zavítat jaro.

"Máme mezi sebou vynikající vztahy, ale ono to ani jinak nejde. Pracujeme v horách, kde spolu musíme spolupracovat, jinak bychom snad ani nepřežili," potvrdil jeho slova František Soldát, který se stará o sjezdařský areál Parlament v Desné v Jizerských horách.

Zdeněk Veselý ze Svazu provozovatelů lanovek a vleků připomněl, že harrachovský mejdan byl už devátý v historii. "Dříve jsme setkání dělali v Horních Mísečkách, několik posledních let je pořádáme právě v Harrachově," upřesnil.

Závod v obřím slalomu

Součástí každoročního zamykání zimy je také závod v obřím slalomu o putovní Vlekařský pohár - Ski Lift Cup 2002, který se jel v pěti kategoriích.

"V hlavní kategorii mužů do pětačtyřiceti let uvidíme českou sjezdařskou hvězdu nedávné minulosti Bohumíra Zemana ze Špindlerova Mlýna a v kategorii mužů nad pětačtyřicet let bývalého sedminásobného mistra Československa ve sjezdovém lyžování Jana Čermáka z Harrachova," upozornil jednatel Svazu provozovatelů lanovek a vleků Vít Moudrý.

Vítězové obřího slalomu se mohli těšit na zajímavé ceny, jako například sjezdové lyže nebo horská kola.

Sezóna končí, vlekaři ale pracují dál

Oficiálně sice lyžařská sezona skončila, ale například přímo v Harrachově se lyžuje ještě minimálně do středy, možná až do konce tohoto týdne. Ani potom se však vlekaři neuloží k letnímu spánku. "Čeká nás spousta práce. Musíme udělat revize lanovek a vleků, budeme upravovat svahy a chceme také přebudovat dvousedačkovou lanovku na čtyřsedačkovou," nastínil plány nejbližších měsíců šéf harrachovských vlekařů Milan Goč.