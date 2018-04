Vlekaři věří, že letošní sezona se vydaří

Velkorysý přísun sněhu zažily o minulém víkendu Beskydy. Profesionální i amatérští lyžaři se zaradovali a v těchto dnech kontrolují svou výstroj, aby mohli vyrazit na svahy. Přestože se uzavřela jedna sjezdovka na Ovčárně a jednom svahu na Lysé hoře stát teprve rozhoduje, v Beskydech se rozjíždějí některé nové vleky. Ceny většiny vleků se oproti loňsku nezměnily, celodenní permanentka v lyžařských střediscích vyjde od sta korun do dvou set padesáti, například v Bílé. Cena za celodenní parkování v žádném ze středisek nepřekročí padesát korun. Některé vleky či sjezdovky v Beskydech vznikly teprve loni a jiné jsou před dokončením nebo se chystají do provozu. A protože loňská zima lyžařům vůbec nepřála, provozovatelé těchto sjezdovek doufají, že letos už konečně budou moci spustit nové nebo znovu obnovené areály naplno. Například provozovatelé loni obnoveného areálu na Javorovém vrchu u Třince doufají, že letos jim zima bude přát. "Loni to nebyl žádný zázrak, ale alespoň jsme za ten rok zjistili, co všechno zdejší areál skýtá," řekl jeden z provozovatelů areálu Aleš Kaczur. Dodal, že pro letošní zimu připravila jeho společnost řadu vylepšení a novinek. "Vyměnili jsme například lana na našich vlecích a zlepšili elektronické zabezpečení těchto vleků," řekl Aleš Kaczur. "Do půjčovny lyží a výstroje jsme také nakoupili nové snowboardy a také carvingové lyže." Provozovatelé vleků na Javorovém chtějí letos také upravovat běžecké stopy v areálu a zlepšili standard ubytování. "Máme nové postele a zvýšili jsme kapacitu lůžek z padesáti na šestasedmdesát. "Přestože jsme už zaplnili sezonu lyžařskými kurzy, máme ještě volná víkendová místa," řekl Kaczur. Loni zbrusu nová sjezdovka v Morávce na kopci Sviňorky uvítá letos lyžaře novou restaurací, bufetovým okýnkem a mnohem kvalitnějším zasněžováním, než s jakým se uvedla minulý rok. "Zabudovali jsme k zasněžovacím tyčím chladicí věž, která bude snižovat teplotu vody z potoka. Ta měla totiž na svědomí, že z tyčí nešel sníh, ale zmrzlá voda," řekl provozovatel vleku v Morávce Robert Volný. Technici nyní u vleku rozšiřují dojezd pro lyžaře a vylepšili dětský vlek tak, aby šel v případě potřeby zpomalovat. "Přes léto jsme ze sjezdovky vysbírali kameny a vysázeli tak trávu. To by mělo zkvalitnit požitek z lyžování," řekl Robert Volný. Pevně věří, že letos bude sezona mnohem lepší než vloni. "Říká se, že dvakrát po sobě tak špatná zima nemůže být, ale na druhé straně jsem raději opatrný," řekl provozovatel. Brzký příchod sněhu zatím zastavil práce na dokončení desátého vleku na Pustevnách. "Chybělo nám zabetonovat vratné sloupy vleku a trochu nám zima zkřížila plány. Teď čekáme na oblevu a u výrobce jsme si zajistili přísady do betonu, které umožní betonovat i v nižší teplotě. Normálně tvrdne beton tři dny, a proto máme teď obavy, aby nám počasí dovolilo vlek dokončit," řekl šéf lyžařského střediska Pustevny Jan Mikeska. Nový vlek má být přes tři sta metrů dlouhý a povede podél svahu horní části Malé sjezdovky. "Tu doposud lyžaři málo využívali, takže nám vlek pomůže lépe využít náš svah. Sjezdovka bude sloužit středně náročným lyžařům," řekl Jan Mikeska.