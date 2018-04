Vlekaři už přišli o polovinu tržeb

Provozovatelům sjezdovek hrozí finanční potíže

"Odhaduji pokles zimních tržeb o čtyřicet až čtyřicet pět procent oproti loňsku,“ řekl Pavel Bažant z TJ Bižuterie, která provozuje bedřichovské sjezdovky, Severák, Tanvaldský Špičák a Parlament.

Podobná čísla uvedl i Daniel Svrček, ředitel Snowhillu, jenž má lyžařská střediska ve Vysokém nad Jizerou, Jablonci nad Jizerou, Herlíkovicích a i na libereckém Ještědu, kde letos firma investovala tři sta milionů korun. "Oproti plánu jsou letošní zisky o třicet pět až čtyřicet procent nižší,“ vypočítal Svrček.

Mnohým hrozí finanční potíže, jež budou muset řešit s bankami. "Pokud bude alespoň únor dobrý, vyděláme o třicet až čtyřicet procent méně než vloni. Vzali jsme si úvěr na dokončení umělého zasněžování. Budeme muset jednat s bankou o odložení nebo snížení splátek,“ informoval vedoucí desenského střediska Černá Říčka Martin Lauer.

Podobně bude řešit dopady letošní zimy také TJ Bižuterie. "Chceme vyjednat odklady některých splátek,“ zmínil Bažant.





Desná



Čekání na únor

Pokud se budou sjezdovky zelenat i v únoru, bude to pro skiareály ekonomická katastrofa. "V této chvíli nám do předpokládaných tržeb chybí asi čtrnáct milionů korun, a to už nelze dohnat. I kdyby byl sníh na sjezdovkách až do května, nebude to nic platné, protože nebudou lyžaři. Většina lidí je zvyklá lyžovat do Velikonoc a potom už na hory nejezdí,“ uvedl ředitel lyžařského areálu v Peci pod Sněžkou František Vambera.

Letošní propad tržeb se peckým vlekařům, stejně jako většině jejich kolegů, zatím daří dorovnávat penězi naspořenými z minulých sezon.

"Ale pokud se nebude lyžovat ani v únoru, který je pro nás po Vánocích druhým vrcholem každé zimní sezony, dojdou nám i úspory. A to bude hodně nepříjemné,“ dodal Vambera.

Zima bez sněhu přišla v nejméně vhodnou chvíli. Před letošní lyžařskou sezonou skiareály rekordně investovaly do svého dalšího rozvoje a vzaly si často vysoké úvěry, které nyní musejí splácet.





Ještěd

Na horách vyrostly nové lanovky, teď stojí

Rokytnický TJ Spartak například vloni zaplatil novou lanovku, zázemí a restauraci. Vše za asi sto čtyřicet milionů korun. "Pokud bude i únor špatný, budeme mít finanční potíže. Ale na špatnou zimu jsme připravení, takže jejich následky nebudou tragické,“ uvedl ředitel Spartaku Petr Ceé.

Problémy budou v Rokytnici řešit úsporami na investicích i personálu. S tím začali již nyní, když přijali méně sezonních pracovníků. "S bankami jednat o odkladu splátek nemusíme, protože jsme se ve smlouvách zajistili na situaci, že bude špatná zima,“ dodal Ceé.

Desítky milionů stála také nová lanovka v Benecku. Letos vozila sjezdaře jen jeden den. Jinak kvůli nedostatku sněhu stála. Obec doufala, že si na splátky úvěru za stavbu lanovka sama vydělá. Letos se to ale Benecku patrně nepodaří. "Letošní tržby jsou o čtvrtinu menší než loňské. Je to špatné,“ konstatoval starosta Benecka Jaroslav Mejsnar. „Pokud bude i únor bez sněhu, budeme asi muset uhradit splátku za lanovku z obecního rozpočtu.“





Svatý Petr, foto z roku 2006

Velkou investicí loňského roku v rámci jednoho lyžařského střediska byla výstavba nové osmimístné kabinové lanovky z Janských Lázní na Černou horu, za kterou společnost Mega Plus zaplatila 130 milionů korun. "S plněním svých závazků včetně plateb za energie či vyplácení mezd našim zaměstnancům problémy nemáme. Už v této chvíli je však jasné, že naše rozvojové plány pro příští roky budeme muset přibrzdit,“ sdělil jednatel firmy Petr Hynek.

Vlekaři v Janských Lázních mají výhodu v tom, že se jim už od začátku listopadu jako jediným v republice daří téměř nepřetržitě udržovat v provozuschopném stavu alespoň omezený počet sjezdových tratí.





Janské Lázně



Mnohem hůř jsou na tom provozovatelé skiareálu v Prkenném Dole, kde se letos v zimě ještě nelyžovalo.

"Máme široké a dlouhé svahy s poměrně prudkými dojezdy a jejich vysněžení nějakou dobu trvá. Letošní zima nám zatím dopřála jen dvě noci, kdy se dala pustit sněžná děla, a to bylo málo. Budu vděčný za každý den, kdy se nám podaří vleky rozjet,“ řekl jednatel provozní společnosti Arrakis Tomáš Ticháček.

Velké problémy se sněhem má i Skiareál ve Špindlerově Mlýně, kde se zatím lyžuje pouze na dolní části černé sjezdovky ve Svatém Petru a na několika svazích na Horních Mísečkách. "Propad tržeb je citelný. Pokud bude sníh na konci ledna a v únoru, dají se ztráty z první poloviny sezony zčásti dohnat. Jestli ale přijdeme i o jarní prázdniny a tradičně silný únor, bude to špatné,“ tvrdí ředitel špindlerovského Skiareálu Jiří Beran.

Stejně jako v Krkonoších a Jizerkách jsou na tom provozovatelé lanovek a vleků v celé České republice.