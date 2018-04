Vlekaři sázejí na noční lyžování

V obci nad Vimperkem jsou každý rok v provozu dvě sjezdovky. Jak čtyři sta metrů dlouhá sjezdovka, kterou pod hotelem Kuba spravuje obecní úřad, tak o 150 metrů delší soukromě provozovaná sjezdovka nad silnicí. "U té jsme nechali postavit na obecní náklady nový bufet, aby měli lyžaři možnost se rychle občerstvit," řekl starosta Kubovy Hutě Zdeněk Frček. Obec chce letos na své sjezdovce poprvé vyzkoušet módní večerní lyžování, zatím pravděpodobně v sobotu. Jinak se tam denně lyžuje od 9 hodin. Provozovatel horní sjezdovky František Zdychynec pouštěl vleky za umělého osvětlení už loni a ani letos prý nemá důvod nic měnit. Na večerní lyžování na jeho sjezdovku je možné vyrazit třikrát týdně, ve středu, v pátek a v sobotu vždy od 18 do 21.30 hodin. I u něj bude jinak jezdit vlek každý den od 9 do 16 hodin, v únoru o hodinu déle. Pro běžkaře obec udržuje běžně pětačtyřicet kilometrů tratí, v letošním roce se bude jejich délka odvíjet od finančních prostředků, které obec bude mít při absenci dotací z Evropské unie k dispozici. "Rádi bychom samozřejmě udržovali všechny trasy," podotkl starosta.Za padesát korun na půl dne mohou dospělí lyžaři využívat jeden ze dvou vleků podél tři sta metrů dlouhé sjezdovky, děti mají půldenní permanentku o deset korun levnější. Malí caparti mohou v doprovodu rodičů využívat za dvacet korun na den osmdesátimetrový vlek na mírném kopečku. Vleky jezdí denně od 9 do 12 a od 13.30 do 16.30. Oproti minulým rokům uvažuje Vaverka o zvýšení frekvence nočního lyžování. Není problém, aby si lyžaři domluvili spuštění vleku a osvětlení sjezdovky kterýkoliv den v týdnu. Provozovatel vleku nyní intenzivně pracuje i na odstranění podstatného nedostatku - absence toalet. "Jednám s obecním úřadem, že bychom k parkovišti pod sjezdovkou nechali umístit chemické záchody," potvrdil.