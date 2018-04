Vlek na Lysé hoře pojede až v lednu

Zástupci Tělovýchovné jednoty VP Frýdek-Místek, kteří chtějí kvůli vlekům přímo na ministerstvu jednat, předpokládají, že ministr Miloš Kužvart by mohl rozhodnout o výjimkách do čtrnácti dnů.Výjimku však zřejmě dostane snadno pouze jižní sjezdovka, neboť na severní sjezdovce, kterou ale lidé v minulosti využívali velmi málo, vidí lyžaře neradi ochranáři."Museli bychom na severní sjezdovce udělat různé úpravy a oplocení. Takže by stejně v této sezoně nejela," řekl člen tělovýchovné jednoty Radek Menšík, který bude na ministerstvu o lyžování na Lysé hoře jednat. Firma však ochranářům nic nevyčítá."Chceme s nimi nalézt společnou řeč, protože zákony o ochraně přírody tady budou pořád a politici, kteří dnes například do případu Ovčárna a Praděd až přehnaně mluví, tady nemusí brzy být," řekl Menšík. I kdyby Lysá hora dostala výjimky pro lyžování do Vánoc, jižní vlek rozhodně do konce roku nepojede."Bude třeba ještě stavebního řízení na provoz. I když ne tak přísného jako na Ovčárně, neboť tam je vyšší stupeň ochrany přírody," řekl Menšík. Zda se vlek opravdu rozjede v lednu nebo únoru, záleží také na tom, jestli se TJ VP domluví s nynějšími majiteli vleků, s nimiž se tělovýchovná jednota rozešla ne zrovna v dobrém."Záleží na nich, zda přijmou podmínky, které nám dá ministerstvo. Pokud ne, my nebudeme schopni v této sezoně postavit na Lysé hoře svůj vlek," řekl místopředseda TJ VP Jaroslav Muroň.