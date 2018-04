Naděje pro vlky z Beskyd. Brusel prošetřuje odstřel šelem na Slovensku

Opakuje se to každý rok. Slovenské ministerstvo zemědělství vydává od listopadu do poloviny ledna povolení na odstřel stanoveného počtu vlků. Pokaždé jde o 120 až 130 zvířat. Za posledních deset let tak skolil výstřel z pušky hodně přes tisíc šelem.

Ovšem co se zamlouvá slovenským myslivcům a některým farmářům, dlouhodobě kritizují ekologická sdružení ze Slovenska, ale i Česka a Polska. Stížnost k Evropské komisi poslaly nejen nevládní organizace z těchto zemí, ale i stovky tamních občanů.

"Protože v Beskydech zatím nevznikla soběstačná populace vlků, jejich výskyt závisí na příchodu zvířat ze sousedních států, především ze Slovenska. Ale soustavný povolený odstřel za hranicemi způsobuje, že vlci se do Beskyd nevracejí," sdělil Miroslav Kutal z olomoucké pobočky Hnutí Duha, která se rovněž obrátila na bruselské úředníky.

Připomněl, že v uplynulých třech letech lidé z "vlčích hlídek" zaznamenali jen sporadický výskyt těchto šelem v beskydských lesích. Například loni to byl jediný a ještě tragický případ: nedaleko Valašského Meziříčí byla nalezena mrtvá vlčice, kterou srazilo auto.

"Na počty vlků u nás má jejich odstřel na Slovensku zásadní vliv," potvrdila iDNES.cz i Karolína Šůlová, mluvčí státní Agentury ochrany přírody a krajiny, která má na starosti české chráněné krajinné oblasti, tedy i tu beskydskou. "Letošní mapování šelem v Beskydech ukázalo, že tady žijí nejspíš už jen tři vlci, před pár lety se přitom jejich počet pohyboval okolo deseti," uvedla.

Ačkoliv se někteří lidé vlků bojí, pro část turistů je naopak velkým lákadlem už jen to dostat se do míst, kde tyto šelmy žijí. V některých evropských státech se dokonce pořádají speciální akce po stopách vlků.

Vlci byli v českých zemích hojně rozšíření až do konce 17. století. Pak jejich stavy začaly klesat a na přelomu 19. a 20. století byli vyhubeni.

Kolik jich na Slovensku žije?

Zcela vyhubeni byli na přelomu 19. a 20. století.

Posledního beskydského vlka zastřelil František Jež v březnu 1914.

Od 90. let minulého století se vlci zase pomalu vracejí.

Beskydy jsou zatím jediným místem s dlouhodobým výskytem několika vlků v Česku.

Kromě odstřelu na Slovensku brání dalšímu rozšíření pytláctví a neprostupné dálnice a železnice. Zdroj: Wikipedie, iDNES.cz

Vlk je v Česku (i Polsku) chráněný a také unijní předpisy ho řadí mezi prioritní chráněné druhy. Vyšetřování slovenského odstřelu tak může skončit až u Evropského soudního dvora.

Slovenské ministerstvo zemědělství i myslivci pokládají současné omezení lovu za dostatečné. Šelmy se například nesmějí střílet v migračních územích do sousedních států nebo v nejpřísnějších chráněných územích.

Myslivci pokládají vlky v jejich současném početním stavu za škodnou. Loňskou újmu vyčíslili na víc než půl milionu eur, tedy více než 12 milionů korun.

Na Slovensku žije podle myslivců víc než dva tisíce vlků, ale toto číslo není možné kvůli neexistující jednotné metodice ověřit. Ministerstvo životního prostředí hovoří o počtu 600 kusů, podle jiného úředního odhadu jich je jen 250.

"Když je vlků málo, máme je chránit a když jich je hodně, musíme je lovit a udržovat v přiměřené míře," citoval slovenský deník SME výkonného ředitele Slovenského mysliveckého svazu Imricha Šubu.

Vlk jako mercedes

Juraj Lukáč ze slovenského Lesoochranářského sdružení Vlk pro stejné noviny uvedl, že škody vznikají naopak zabíjením těchto šelem.

"Vlci velmi efektivně likvidují nemocné divočáky, kteří šíří prasečí mor, likvidují i lišky se vzteklinou, přičemž na ně se tato nemoc nepřenáší," řekl Lukáč. Dodal, že myslivci loví vlky i v národních parcích nebo na místech, která jsou součástí evropské sítě chráněných území Natura 2000.

Pro lovce je vlk podle Lukáče prestižním úlovkem. "Jako když si někdo koupí mercedes. Vlka je dost těžké ulovit a komu se to podaří, je machr, který získal skalp," uvedl.

Miroslav Kutal z Hnutí Duha připomněl, že ve slovenském okresu Čadca při hranicích s Polskem a Českem je malé území, kde jsou vlci chránění celoročně.

"Toto opatření se ovšem ukazuje jako neúčinné," konstatoval Kutal. "Doufáme, že masivní odstřel v dalších letech skončí, alespoň při hranicích s Českou republikou a Polskem. Vlci by měli mít stejně přísnou ochranu jako rysi, kterých se i díky plné ochraně vyskytuje v Beskydech mnohem více."