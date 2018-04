Vlci jsou po 100 letech zpět, hlídají je satelity

Němečtí ochránci přírody zatím v Dolní Lužici objevili dvě smečky čítající až pětadvacet zvířat. Vyšlo to najevo poté, co německé ministerstvo životního prostředí zahájilo výzkum, který má podchytit migrační chování vlků a možnosti jejich trvalého usazení.

Podle Zdeňka Vitáčka, zoologa a ředitele Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, je možné, že vlci z Dolní Lužice dorazí i do českolipské části Lužických hor.

"Jestli jsou to skutečně dvě smečky, pak je pravděpodobné, že si budou konkurovat a vytlačovat se. Jedna smečka si pak bude muset najít nové teritorium,“ míní zoolog Vitáček.





Pokud by vlci skutečně přesídlili až na území Libereckého kraje, výzkum, který německá vláda zahájila, by to pravděpodobně odhalil. Vědci v něm totiž budou zjišťovat chování vlků za pomoci moderní satelitní techniky. Až šest vlků vybaví vysílači a budou sledovat jejich cesty.

S vlky v českolipské části Lužických hor, pokud by se sem dostali, by byly zřejmě velké problémy. "První, na co by tu narazili, by byli kamzíci, což by vyvolalo snahu vlčí smečku regulovat tak, aby neohrožovala kamzíky nebo vysokou. Je proto otázka, zda by se tu vlk vůbec udržel. Člověk s puškou je pro jeho existenci hlavním nepřítelem,“ dodal Zdeněk Vitáček.