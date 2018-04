Vlaky přes Krkonoše pojedou možná už letos

Více než stoletá železnice mezi Harrachovem a Sklářskou Porebou je od roku 1945 mimo provoz. Obce na české i polské straně ji chtějí obnovit, třináct let se ji marně snaží získat do své správy. Pokud dojde k dohodě, mají už v létě začít jezdit víkendové vlaky do Polska.