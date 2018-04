Dovolená na vlastní pěst, 3. díl. Levně vlakem a busem po Evropě

Značnou část Evropy je dnes možné projet s využitím pozemní dopravy, aniž by to stálo majlant. Stačí plánovat trochu dopředu a pořídit s větším předstihem často mnohonásobně levnější vlakové a autobusové jízdenky na konkrétní trasu a čas. Nebo využít některou z časových jízdenek. Případně kombinovat leteckou dopravu tam a pozemní zpátky domů.

InterRail a Eurolines: po Evropě (skoro) bez omezení

Budete-li chtít prokřižovat víc evropských zemí při jedné cestě, přijdou vhod paušální nabídky. Takové, kde zaplatíte určitou sumu na daný počet dní a během nich můžete používat dopravní prostředky zúčastněných společností jak často chcete. V Evropě existují dva základní produkty tohoto druhu: InterRail na železnici a Eurolines Pass pro autobusy.

Systém InterRail je sice dnes méně výhodný, než tomu bylo ještě před několika lety, přesto si své uživatele stále nachází. V několika variantách lze zakoupit tzv. Global Pass, který umožňuje cestování vlakem v celé západní, střední i jižní Evropě a také v Turecku. Alternativou jsou pak paušální jízdenky pro jednotlivé země.

InterRail má i některé další výhody, např. zlevněné či zdarma jízdné na některé lodní trajekty. Na druhou stranu má InterRail i nezanedbatelná omezení, např. povinné příplatky na nejrychlejší vlaky jako jsou AVE ve Španělsku, TGV ve Francii a mnoho dalších. InterRail také neplatí na řadě tratí provozovaných soukromými dopravci. Detaily naleznete na www.interrail.eu.

InterRail Global Pass – příklady cen. Ceny v eurech za 2. cestovní třídu Období Dospělý 26–60 let Mládež do 25 let Dítě 4–11 let 5 cestovních dnů během 10 dnů 276 181 138 15 dnů 435 307 218 Celý měsíc 658 435 329

Eurolines: autobusem do 20 zemí, přes 50 destinací

Evropskou autobusovou analogií InterRailu je nabídka firmy Eurolines. Síť této společnosti sice pokrývá dvacítku evropských zemí a přes padesát destinací, ale Eurolines nabízí spojení pouze do větších měst, např. do hor nebo odlehlejších regionů s nimi nedojedete. V západní Evropě je také v drtivé většině případů cesta autobusem pomalejší než vlakem.

Výhodou je, že jízdenky vycházejí v hlavní letní sezoně asi o čtvrtinu laciněji než při využití InterRailu a mimo sezonu je rozdíl ještě větší. Detaily nabídky naleznete na www.elines.cz.

Eurolines Pass – příklady cen. Ceny v eurech Období Hlavní sezona* Mimo sezonu** Dospělý Do 25 let Dospělý Do 25 let 15 dní 350 295 245 210 30 dní 460 380 335 275 * Sezona 24. června až 3. září. ** Mimo sezonu 30. března až 23. června a od 4. září

Vlaky a autobusy ve vybraných zemích

1. Německo

Vlaky jsou rychlé, jezdí přesně, na většině tratí velmi často a síť je hustá: železniční cestování v Německu patří k nejlepším v Evropě. Podrobnosti o cestování vlakem po Německu včetně nabídky v česko-německém pohraničí najdete v článku: "Na výlety po celém Německu vlakem. Rychle, pohodlně a levně.")

Oproti tomu autobusy využijete v Německu nejspíše jen na místních spojích.

Autobusové nádraží v německém Braunschweigu Autobus společnosti Eurolines v německém Stuttgartu

Příklad spojení Jízdní doba (minuty) Praha – Berlín 270 Berlín – Hamburk 100 Mnichov – Kolín nad Rýnem 270 Webové stránky hlavního železničního dopravce www.bahn.de

2. Rakousko

Ve srovnání s Německem jsou rakouské vlaky většinou pomalejší a železniční síť mnohem řidší, zato si tu, díky alpskému terénu, užijete řady scenéricky krásných tratí. Podrobnosti o cestování vlakem po Rakousku si přečtěte v článku: "Po Rakousku vlakem: Semmering, alpské tunely i supermoderní RailJet")

Takzvané poštovní autobusy (Postbus) obsluhují kratší linky a zajíždějí do každé vesnice.

Příklad spojení vlakem Jízdní doba (minuty) Praha – Vídeň 260 Vídeň – Innsbruck 250–300 Salzburg – Villach 150 Webové stránky hlavního železničního dopravce www.oebb.at včetně jízdních řádů autobusů

3. Slovensko

Železnice východního souseda nesou, stejně jako ty české, stále pachuť socialistických časů. To se týká dlouhých cestovních časů a často i nevalného komfortu. Přesto se vlak na Slovensku hodí, pro cestu z Česka můžete výhodně využít některý z lůžkových spojů, čímž šetříte čas i peníze za nocleh. Koleje navíc na Slovensku vedou i do mnoha atraktivních přírodních oblastí včetně Tater, Slovenského rudohoří, na okraj Slovenského ráje, atd.

Slovensko má také rozvětvenou síť dálkových autobusových linek, které s vlaky úspěšně soutěží nejen v oblastech, kam se železnicí nedostanete. Jistě i proto zůstává jízdné poměrně nízké.

Tatranská elektrická železnice na Slovensku

Příklad spojení vlakem Jízdní doba (minuty) Praha – Poprad 420–500 Bratislava – Košice 360 Žilina – Banská Bystrica 90 Webové stránky hlavního železničního dopravce www.zsr.sk

Vyhledávač vlakových a autobusových spojů http://cp.atlas.sk

4. Švýcarsko

Zaslíbená železniční země, jejíž vlaky se staly synonymem přesnosti, luxusu i nádherných scenérií. A navzdory komplikovanému horskému terénu budou švýcarské dráhy brzy směle konkurovat i rychlostí, v zemi se totiž buduje impozantní síť tzv. basistunelů (úpatních tunelů), které výrazně zrychlí cestování skrz Alpy. Aktuálně nejdelší tunel světa, Gotthardský úpatní tunel (57 kilometrů), byl již stavebně proražen a vlaky jím na trase mezi Curychem a Milánem začnou jezdit dvousetkilometrovou rychlostí zřejmě v roce 2016.

Vlakem se ve Švýcarsku dostanete do většiny turistických oblastí a železnice je každopádně páteří tzv. Švýcarského dopravního systému. Tam, kam koleje nevedou, vás dovezou navazující Postbusy. To vše na jedné jízdence: tzv. Swiss Passy, tedy paušální jízdenky bez omezení kilometrů na určitý počet dnů, jsou totiž jedinou finančně rozumnou alternativou v této velmi drahé zemi. Například osmidenní Swiss Pass pro dospělého ve 2. třídě stojí 393 CHF, skupiny mají slevu.

Příklad spojení vlakem Jízdní doba (minuty) Praha – Curych 870 Curych – Ženeva 160 Curych – Svatý Mořic 215 Webové stránky hlavního železničního dopravce www.sbb.ch

Webové stránky Švýcarského dopravního systému www.swisstravelsystem.ch

5. Francie

V zemi, která v roce 1981 zprovoznila jako první skutečnou vysokorychlostní trať (Paříž – Lyon), se vlak těší nesmírné popularitě. Síť bleskurychlých železnic se od té doby mnohonásobně rozrostla a francouzské vlaky zůstávají i po více než třiceti letech technologicky na špici. Dnes se tu jezdí rychlostí i více než 320 km/h a vlaky jsou v plošně dosti rozsáhlé zemi zásadní konkurencí letecké dopravě. Více než kde jinde se však ve Francii hodí zdůraznit: kupte si jízdenky předem na webu, jinak se nedoplatíte, cenové rozdíly "za totéž" jsou klidně i pětinásobné.

Francouzské železnice se nejlépe hodí pro rychlé přesuny mezi většími městy. Při dovolené dobře využijete také trať spojující atraktivní místa podél francouzské Riviéry, tedy mezi Marseille a Mentonem: třeba vydat se z některého letoviska na jednodenní výlet do Monaka vlakem místo automobilem šetří čas i nervy.

Příklad spojení vlakem Jízdní doba (minuty) Paříž – Marseille 220 Paříž – Štrasburk 150 Marseille – Bordeaux 360 Webové stránky hlavního železničního dopravce www.voyages-sncf.com

6. Španělsko

Ze všech evropských zemí udělalo právě Španělsko největší technologický pokrok ve vnitrostátní dálkové dopravě. Vysokorychlostní železnice dnes pokrývají velkou část země a umožňují třeba výlet do vzdáleného Madridu od pobřeží (Valencia, Alicante, Barcelona) během jediného dne, což dříve nebylo možné. Vysoké investice do tratí se ovšem promítají do jízdného, které dnes ve španělských vlacích patří k nejvyšším v Evropě.

Tam, kde je to rozumně možné, ušetří kapsu přesuny dálkovými autobusy: jízdenky mohou být i několikanásobně lacinější než na železnici. Ale pokud vás bude víc, tak nejlepší variantou je půjčit si automobil. Ceny za pronájem auta totiž ve Španělsku naopak patří k nejnižším na kontinentě.

Španělský rychlovlak AVE ve stanici Córdoba

Příklad spojení vlakem Jízdní doba (minuty) Barcelona – Madrid 150 Valencie – Madrid 100 Málaga – Sevilla 120 Webové stránky hlavního železničního dopravce www.renfe.com

Dálkové autobusy www.alsa.es

7. Itálie

Italská železnice trpí jižním chaosem, častými stávkami, roztříštěností sítě mezi vzájemně nekooperujícími dopravci i notorickou nedochvilností, přesto není nutné cestování vlakem v Itálii předem zatracovat. Páteřní tratě, hlavně ta mezi Milánem, Římem a Neapolí, mají dobrý západoevropský standard a jízdné je docela laciné: v osobácích (treno regionale) vždy, v rychlících v předprodeji často také. Jízdenky na mnohasetkilometrové vzdálenosti koupené předem na internetu za 19 eur nejsou žádnou výjimkou. Mnohé železniční tratě kopírují mořské pobřeží a použít vlak pro výlet z nějakého přímořského střediska je tak nasnadě.

Autobusy mají větší význam v jižní Itálii a na ostrovech, kde je řídká síť kolejí. Meziměstské autobusové linky ovšem provozuje myriáda dopravců bez jakékoli koordinace a sehnat si tu správnou jízdenku často není snadné, stejně jako zjistit, odkud a kdy to vlastně pojede.

Příklad spojení vlakem Jízdní doba (minuty) Milán – Řím 180–200 Benátky – Firenze 125 Řím – Reggio Calabria 310–420 Webové stránky hlavního železničního dopravce www.trenitalia.com

8. BeNeLux

V zemích Beneluxu představuje ideální způsob dopravy železnice: vlaky jsou rychlé, pohodlné, jezdí velmi často, železniční síť je hustá. Těžko budete hledat významnější turistický cíl, kam by vás vlak nedovezl, navíc většinou vystoupíte přímo v centru města. Při použití vlaku v této intenzivně osídlené části Evropy odpadají časté dopravní zácpy a také drakonické poplatky za parkování. Na hlavních tratích není třeba se jízdními řády obtěžovat, vlaky jezdí i častěji než jednou za čtvrthodinu. A skoro všude je intervalový provoz.

Nabídka InterRail patří v Beneluxu k těm výhodnějším, např. čtyři dny neomezeného cestování v průběhu měsíce vyjdou pro dospělého na 155 eur.