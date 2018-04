VLAKEM ZA ZIMNÍ REKREACÍ

Při letošních cestách do hor lze díky přímým vlakům či vozům dojet například do Ramzové v Jeseníkách z Prahy i z Brna, aniž je nutné přestupovat. Podobné je to i při cestě z Brna do Nového Města na Moravě nebo z Plzně na Špičák a do Železné Rudy. Výhodné je spojení z Prahy do Harrachova s přestupovou návazností v Tanvaldu. Přitom za jedno své zavazadlo, ať už jde o lyže, sáňky či snowboard, nezaplatíte ani korunu. Při víkendových cestách na hory můžete využít jízdenku ČD Tip, která platí od pátku do neděle nebo od soboty do pondělí a je určena pro skupinu dvou až pěti osob. Cestující starší 15 let získají slevu cca 20 %. Pokud se na cestu do hor vydá společně více osob, mohou použít slevu pro skupiny nejméně šesti platících osob.