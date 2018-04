Na výlety po celém Německu vlakem. Pohodlně, levně a rychle

Dopravní infrastruktura u našich západních sousedů patří k nejlepším na světě a netýká se zdaleka jen dálnic, jejichž síť je nejrozsáhlejší v Evropě. Na špici, co do rozsahu i technické kvality, jsou také německé železnice.

Osobní dopravu na téměř 40 000 kilometrech německých kolejí sice provozuje myriáda dopravců, kromě dominantní firmy Deutsche Bahn je tu řada dalších, vesměs regionálních firem. To vás vlastně nemusí zajímat, protože jakákoli zakoupená jízdenka platí ve vlacích všech dopravců. Výjimku tvoří jen nečetné tratě orientované na turisty, například v horách. Vzpomeňte si na to, až pojedete vlakem mezi Prahou a Ostravou, kde sice v současnosti operují tři dopravci, ale jízdenky si vzájemně neuznávají...

Drážďany či Regensburg za pár korun

Pro výlet do německého pohraničí, zhruba do vzdálenosti 50 kilometrů od česko-německé hranice, lze dobře využít celou řadu regionálních jízdenek. Pro jejich přehled je třeba zabrousit na web Českých drah (www.cd.cz) do sekce Vlakem do zahraničí a vyhledat nabídku Cestování v příhraničí. Tyto nabídky jsou vesměs cenově příjemné, zejména pokud vás bude víc.

Základem jsou kombinované jednodenní jízdenky umožňující cestování po české i německé železniční síti. Nejvýhodnější jsou víkendové nabídky, např. celočeská síťová jízdenka pokrývající i německé pohraničí pro až pět spolucestujících na jeden den stojí 700 Kč, analogické jízdenky krajové přijdou asi na polovinu (např. Plzeňský kraj + německé pohraničí). Existují i další regionální nabídky, např. síťová jízdenka Labe - Elbe (platí až za Míšeň) či EgroNet (bavorské a saské pohraničí za Chebem). Cestuje-li víc lidí společně, a nemusí to být nutně rodina, jízdné pak vychází na hlavu opravdu lacino.

Platnost těchto jízdenek je však na německém území regionálně omezena (detaily zde), ne nadarmo jde o příhraniční nabídku. Dojedete na ně tedy například do Drážďan, Regensburgu či Pasova, nikoli ale už do Norimberka či Lipska. A pozor, tyto lístky v Německu neplatí na nejrychlejší vlaky, tedy IC a ICE expresy. S některými z těchto nabídek lze naopak křižovat německé pohraničí i po husté síti autobusů. Konkrétní jízdní řády objevíte snadno na webu nebo si je vyzvednete v papírové formě na prvním jen trochu větším německém nádraží.

Pohraniční jízdenky (příklady) Územní platnost Cena Česko + německé příhraničí 700 CZK* Plzeňský kraj + německé příhraničí 325 CZK* Labe - Elbe 400 CZK** EgroNet 150 CZK * O víkendu až pro 5 spolucestujících. ** Pro 2-5 cestujících.

Po spolkových zemích

Pokud hodláte vyrazit dál, než je zhruba padesátikilometrový pás za česko-německou hranicí a obejdete se bez vlaků třídy intercity (IC a ICE), pak se v Německu často hodí tzv. zemské jízdenky (Länder-Tickets). S nimi můžete i jako menší skupina neomezeně cestovat buď po celé jedné spolkové zemi, například po Bavorsku, nebo dokonce po několika sousedících spolkových zemích dohromady (např. po Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku).

Zemské jízdenky se cenově jen mírně liší podle velikosti oblasti a jsou odstupňované podle počtu cestujících s tím, že k základní jízdence (typicky 22 eur) se za každého dalšího cestujícího až do 5 osob připlácí jen 4 eura; za děti do 15 let cestující s rodiči se neplatí nic. Např. rodina se dvěma dětmi zaplatí za celodenní cestování po Bavorsku 26 eur v případě, že si jízdenky koupíte v automatu, u pokladny dáte o 2 eura víc.

Intercity Expres třetí generace na nádraží v Mnichově

Zemské jízdenky platí v pracovní dny od 9. hodiny ráno, o víkendech a svátcích celodenně a lze s nimi cestovat i v S-Bahn, tedy v městských vlacích. Ve velkých městech máte de facto v ceně i městskou dopravu. Třeba Bayern-Ticket můžete využít např. při dovolené na Šumavě pro jednodenní výlet do Mnichova (z hraničního nádraží v Železné Rudě trvá jedna cesta necelé tři hodiny), při cestách z Berlína daleko do zázemí metropole atd. Detailní nabídku najdete na internetové stránce Deutsche Bahn (www.bahn.de) v sekci Angebotsberatung/Länder-Tickets.

Při výběru spojení se snažte preferovat tzv. regionální a interregionální expresy (RE, IRE). Ty sice stojí o třídu níže než nejrychlejší IC a ICE, zastavují však jen na větších nádražích, čímž jsou o dost svižnější než osobáky (RB), a jejich cestovní rychlost je srovnatelná s českými rychlíky. Např. úsek z Drážďan do Chemnitzu (75 km) urazí RE za hodinu, z Norimberka do Würzburgu (115 km) za hodinu a čtvrt atd.

Zemské jízdenky (Länder-Tickets, příklady) Územní platnost Cena* Bavorsko 22 €

Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko 22 €

Severní Porýní-Vestfálsko 28,50 €

Berlín a Braniborsko 29 €

*Ceny za jednu osobu při nákupu v automatu

Z Berlína do Hamburku a dál

Pokud váš itinerář překračuje hranice spolkových zemí, máte v Německu v zásadě dvě možnosti. Jízdenku na konkrétní spojení lze pořídit předem na webu Deutsche Bahn (www.bahn.de), což je obvykle mnohem lacinější než nákup až na nádraží. Pokud provedete on-line nákup s dostatečným předstihem, cena napříč Německem většinou nepřekročí 49 eur (včetně ICE expresů) a velmi často to pořídíte ještě laciněji.

Spokojíte-li se s regionální dopravou bez IC a ICE, můžete využít tzv. Quer-durchs-Land-Ticket (Křížem krážem po Německu). Tato jízdenka stojí pro jednoho 44 eur a každý další spolucestující připlácí 6 eur. To pokud jde o pracovní dny, o víkendech se pak dá cestovat o něco laciněji na tzv. Schönes-Wochenende-Ticket, který stojí 42 eur až za pět osob cestujících společně. Ale pozor, zejména na páteřních tratích je doprava bez využití ICE přece jen o dost pomalejší. Příkladem může být spojení z Berlína do Hamburku (290 km): přímým ICE expresem to trvá jen něco málo přes půldruhé hodiny, zato regionálními vlaky budete cestovat čtyři hodiny s přestupem.

Železniční viadukt Göltzschtalbrücke nedaleko města Plauen v Sasku Souprava na trati Kirnitzschtalbahn v Bad Schandau, kousek za českou hranicí.

Pokud se potřebujete po Německu dopravit na větší vzdálenosti častěji, možná oceníte síťovou nabídku bez omezení kilometrů. Koupíte ji prostřednictvím sítě InterRail (www.interrail.eu) a na výběr je několik variant; například neomezené cestování po Německu po šest libovolně zvolených dnů během jednoho měsíce přijde na 297 eur, zaplatíte tedy necelých 50 eur na den.

Síťové jízdenky po Německu (příklady, ceny za 2. třídu) Počet cestovních dnů během měsíce Dospělý Dítě do 11 let 3 212 € 106 € 4 233 € 117 € 6 297 € 149 € 8 329 € 165 €

Vyhlídkové tratě v Německu

Vzhledem k charakteru terénu sice Německo nedisponuje takovým množstvím scenericky vděčných tratí jako například Švýcarsko, přesto se tu krajinně zajímavé železnice najdou.

Patří mezi ně v první řadě Zugspitzbahn, 19 kilometrů dlouhá trať šplhající z alpského střediska Garmisch-Partenkirchen (705 m) až na plošinu Zugspitzplatt (2 588 m) pod nejvyšším vrcholem Německa, Zugspitze (2 962 m). Její větší část je ozubnicová a v závěru trať strmě šplhá 4,5 kilometru dlouhým tunelem. Zugspitzbahn užívají v zimě lyžaři, v létě pěší výletníci, od horní stanice se totiž dá pokračovat lanovkou na vrchol Zugspitze. Prvotřídní zážitek si provozovatel ovšem nechá zaplatit, zpáteční jízdenka včetně vrcholové lanovky přijde v létě na 49,50 eura. Detaily najdete na www.zugspitze.de.

Parní lokomotiva pod Brockenem

Další atraktivní horskou železnici představuje Brockenbahn spojující stanici Drei Annen Hohne nedaleko historického města Wernigerode s vrcholem Brocken (1 141 m), nejvyšší horou pohoří Harz. Převýšení téměř 600 metrů na vzdálenosti 19 kilometrů zvládají na úzkém rozchodu parní lokomotivy. Konečná stanice je svého druhu kuriozitou, nachází se totiž přímo na plochém vrcholu Brockenu, který byl v době studené války jako součást pohraničního pásma NDR nepřístupný. Zpáteční jízdenka na Brocken stojí 32 eur. Informace o úzkokolejkách v Harzu najdete na adrese www.hsb-wr.de.

Mezi běžnými tratěmi, k jejichž projetí vám postačí i některé z výše uvedených paušálních jízdenek, vyniká železnice Schwarzwaldbahn na jihozápadě Německa. Ta spojuje Offenburg v údolí Rýna s městem Singen nedaleko švýcarské hranice přes pohoří Schwarzwald. Vlaky tady jezdí už skoro 150 let, v současnosti každou hodinu. Soupravy stoupají z nížiny kolem Rýna do centrální části Schwarzwaldu, za městečkem Triberg překonávají nejvyšší bod (832 m) a pak zase pozvolna klesají. Nejzajímavější úsek je právě kolem Tribergu, s desítkami tunelů a viaduktů a také s několika malebnými serpentinami. Nádraží v Tribergu je východiskem horských túr, z nichž jedna vede k Tribergským vodopádům, nejvyšším v zemi.