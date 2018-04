Vlakem na nostalgickou dovolenou u Máchova jezera

U Máchova jezera dokonce objevíte tropický aquapark.

V Doksech a Starých Splavech si tak můžete užít báječnou letní dovolenou, na jedné straně bez moře a exotiky tak trochu retro, na straně druhé však se všemi moderními vymoženostmi, které nyní Máchovo jezero nabízí. Jsou tu upravené pláže, tobogany, skluzavky i vodní atrakce, spousty hotelů, penzionů a restaurací, hladinu brázdí výletní lodě, a komu by to nestačilo, ten může navštívit tropický aquapark.

Otec vlasti a Velký rybník

Že se letos slaví 700 let od narození Karla IV. už ví kdekdo, ale víte také, že narozeniny slaví i Máchovo jezero? Právě před 650 lety totiž dal Karel IV. pokyn k založení tehdejšího Velkého rybníka, dnešního Máchova jezera alias Mácháče. Kromě toho osadu Doksy povýšil na město a Bezděz zařadil mezi královské hrady.

Do Doks se vypravte pátrat po dobrodružstvích legendárního Čtyřlístku.

K založení jezera mělo dojít v říjnu 1366 a dokonce koluje i několik legend, kterak se to přihodilo, v nichž vedle císaře figuruje lovecká družina, statný jelen, bažiny a nápad, jak by bylo pěkné se po dlouhém lovu vykoupat. Teprve po dlouhé době se jezero objevilo na mapách, které si do konce června můžete prohlédnout v Památníku K. H. Máchy v Doksech. Turisticky vyhledávané a oblíbené oblasti, která se stala trvalou inspirací pro malíře, básníky a umělce, si samozřejmě všimli i vydavatelé bedekrů, a tak v Památníku souběžně probíhá výstava Máchovo jezero v průvodcích, která končí až v polovině října.

K Máchovu jezeru výletním vlakem

Letos poprvé v historii pojedou k Máchovu jezeru přímé vlaky z Liberce.

K retro dovolené patří i způsob dopravy, kterému nahrává jedna z letošních novinek. Letos poprvé v historii totiž pojedou k Máchovu jezeru přímé vlaky z Liberce. Výletní vlaky se do Starých Splavů a do Doks poprvé vydají v sobotu 25. června, jezdit budou až do konce prázdnin o víkendech a svátcích.

Jízda bude rychlejší, než byste čekali, protože vlaky využijí přímé spojení po zajímavé trati přes Kryštofovo Údolí a Podještědí po takzvané žízníkovské spojce, která se dosud užívala jen pro nákladní dopravu, a dál přes Zákupy rovnou do Doks. I vlaky budou jiné, než obvykle – nejvýhodnější nabídku totiž podal dopravce Vogtlandbahn, který provozuje vlaky na tratích z Liberce přes Žitavu do Varnsdorfu a do Drážďan, a tak vás k Máchovu jezeru dovezou moderní klimatizované soupravy Siemens Desiro.

Co nesmíte minout

Hrad Bezděz na sebe upozorní už zdálky.

O Bezdězu už byla řeč, ale zatím jsme vám neprozradili, co se tu bude dít. Vězte tedy, že od soboty 2. do středy 6. července si užijete pět dní ve středověku, naplněných řinčením zbraní, o víkendu 9. a 10. července se chystají prohlídky s průvodci v kostýmech, kteří vám budou vyprávět místní legendy, a další víkend 16. a 17. července hrad zaplní rytířský turnaj.

S dětmi navštivte Muzeum Čtyřlístku v Třeskoprskách, respektive v Doksech, a vydejte se na putování kolem Blaťáku. Roli známého rybníku samozřejmě převzalo Máchovo jezero, trasa vede po žluté turistické značce a s Pinďou, Bobíkem, Myšpulínem a Fifinkou se děti potkají na všech informačních panelech.

Seznámit se můžete také s přírodní rezervací Swamp, lákavě zní i pátrání po stopách zaniklých hradů s trasami vedoucími přes Housku a Kokořín anebo výlet do Polomených skal a Hradčanských stěn za bizarními skalními útvary.